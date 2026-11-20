Agentes de la Guardia Civil investigan a una pareja de origen ruso instalada en el municipio alicantino de Beniardá. El origen de la investigación es la presunta implicación de la citada pareja en un incendio forestal acaecido el pasado agosto en ese mismo municipio.

El fuego asoló una hectárea de espacio natural protegido, incluido en la denominada Red Natura 2000. Esta última, la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. La pareja, formada por un hombre y una mujer de 54 y 57 años, se encuentra en libertad con cargos tras haber prestado declaración en los juzgados de Villajoyosa (Alicante). La de Beniardá era su vivienda habitual.

Beniardá es una pequeña localidad, ubicada en la comarca de Marina Baja, en la provincia de Alicante. Su población es ligeramente superior a los 220 habitantes.

Los hechos se remontan al pasado 18 de agosto en el paraje de la Penyeta de la Hiedra. Un lugar de alto valor medioambiental e incluido en la Red Natura 2000. El incendio fue controlado el día 19 de agosto, después de que medios terrestres y aéreos participasen en las tareas de extinción. Tras el paso de las llamas, la Guardia Civil puso en marcha la correspondiente investigación para establecer cuál había sido el origen del fuego.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al caso, lo que se estableció es que supuestamente el incendio se originó a consecuencia de las chispas de una radial en el transcurso de la instalación de unos canalones para la canalización de las aguas procedentes de la lluvia. Las partículas incandescentes alcanzaron la vegetación y se inició el fuego.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Alicante, en colaboración con un agente medioambiental de la Generalitat Valenciana y agentes del puesto de la Guardia Civil de la localidad de Callosa de Ensarriá.