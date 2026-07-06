Indicios de origen intencionado en el incendio de Soneja: «No parece que sean causas naturales»

Los primeros indicios apuntan a un origen intencionado en el incendio de Soneja, en la comarca del Alto Palancia, en Castellón, que continúa activo y donde la noche del domingo habían ardido 150 hectáreas y habían sido desalojados los 500 habitantes del municipio de Azuébar, en la misma comarca. En concreto, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha deslizado este lunes que «desde luego, no parece que sean causas naturales. Por lo tanto, vamos a seguir investigando».

Más de 300 efectivos, con 16 medios aéreos del Estado, la Generalitat Valenciana, las diputaciones de Castellón y Valencia y el Ayuntamiento de Castellón, trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal declarado en Soneja.

Según ha informado el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castellón, a través de X, parte del perímetro del fuego se halla en una zona de difícil acceso, aunque los medios terrestres han conseguido acceder a gran parte del mismo.

Hasta última hora de anoche, el fuego había afectado a más de 150 hectáreas, según estimó el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que ya en esas horas críticas se encontraba en el Puesto de Mando de Avanzado (PMA).

Este lunes, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha manifestado que la Unidad Especial de Protección de la Naturaleza (Seprona) está investigando. Si bien ha añadido que «lo que sí podemos decir es que está muy localizado el foco». Y que «vamos a dejar que termine esa investigación para poder determinar las causas. Desde luego, no parece que sean causas naturales».

Por su parte, Juanfran Pérez Llorca ha explicado que las condiciones «más favorables» de la noche «han permitido intentar contener el incendio». Pérez Llorca ha explicado también que de los 500 habitantes desalojados del municipio de Azuébar, un total de 41 han quedado en el seminario de Segorbe. En tanto que, según otras fuentes, el resto está en viviendas de familiares o ha regresado a sus primeras residencias.

Entre este martes y este jueves se prevé en la Comunidad Valenciana una fuerte ola de calor, que dejará en esos días temperaturas superiores a los 44 grados en el interior sur de la provincia de Valencia.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es extremo en toda la Comunidad Valenciana y hay probabilidad de precipitaciones secas en el interior de Castellón y Valencia. Pérez Llorca ha pedido «máxima precaución y colaboración con los consejos y las recomendaciones de los organismos oficiales».

Tal como publicó OKDIARIO el pasado 25 de junio, la Comunidad Valenciana dispone en el inicio del verano del mayor operativo de prevención y extinción de incendios forestales de su historia. En cifras, 4.401 profesionales de distintas administraciones, de los que 2.313 están situados en la provincia de Valencia; 977 en la de Alicante; y 973 en la de Castellón.

En su conjunto, la Generalitat Valenciana destina 298,47 millones de euros a la prevención y extinción de incendios. De ellos, 173 corresponden a la prevención y recuperación de infraestructuras forestales. Y otros 125,47 millones se destinan a la extinción.