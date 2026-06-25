Pérez Llorca reúne el mayor operativo valenciano de la historia frente a los incendios: 4.401 efectivos

La Comunidad Valenciana dispone en el inicio del verano del mayor operativo de prevención y extinción de incendios forestales de su historia. En cifras, 4.401 profesionales de distintas administraciones, de los que 2.313 están situados en la provincia de Valencia; 977 en la de Alicante; y 973 en la de Castellón. En su conjunto, la Generalitat Valenciana destina 298,47 millones de euros a la prevención y extinción de incendios. De ellos, 173 corresponden a la prevención y recuperación de infraestructuras forestales. Y otros 125,47 millones se destinan a la extinción. Una «inversión récord», según ha precisado este lunes el presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca, en el transcurso de la presentación del dispositivo en la base aérea de Enguera, en Valencia.

El operativo de choque está conformado por bomberos forestales de la Generalitat; bomberos de los consorcios provinciales de Alicante, Castellón y Valencia; bomberos de los ayuntamientos de Alicante, Castellón y Valencia; Policía de la Generalitat Valenciana; agentes medioambientales, unidades de vigilancia preventiva y técnicos forestales propios y de la empresa pública, Vaersa.

El despliegue es tal que el presidente de la Generalitat ha destacado que la valenciana es una de las comunidades españolas que más ha invertido en el servicio de vigilancia preventiva y extinción.

El dispositivo se compone de 20 medios aéreos con 8 helicópteros y 9 aviones, a los que se suman 3 helicópteros de los consorcios de Alicante y Valencia y 3 aviones más del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).

También están activadas 56 unidades de bomberos forestales terrestres, de las que 45 están dotadas con camión autobomba forestal, y todas disponen de vehículos ligeros, así como una unidad de drones. Por lo que respecta a los bomberos de los tres consorcios y los tres ayuntamientos, cuentan con sus propios vehículos, autobombas y drones.

El dispositivo se completa con 132 unidades móviles de vigilancia preventiva, 65 observatorios forestales activos, de los que 10 mantienen vigilancia 24 horas al día; tres centrales provinciales de prevención de incendios forestales, 17 equipos de coordinadores forestales de zona, una unidad técnica de prevención de incendios y 17 camiones autobomba.

Por otra parte, Juanfran Pérez Llorca ha reiterado la solidaridad de la Comunidad Valenciana con el pueblo venezolano tras los terremotos sufridos en aquel país. El presidente valenciano ha puesto a disposición del Gobierno de España los medios de la Generalitat para ayudar a Venezuela. Además, ha indicado la disposición del Gobierno valenciano para colaborar, también, con otras autonomías que requieran ayuda en la temporada de incendios. A la vez que ha agradecido la solidaridad de otras regiones con la Comunidad Valenciana durante la DANA.