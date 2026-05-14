El Consell implanta el plan de emergencias en su única presa mientras Sánchez lo tiene pendiente en 18

El Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca ha implantado el plan de emergencias ante catástrofes como la DANA en la única presa de su titularidad, la de Buseo, mientras que el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez sigue sin hacerlo en las suyas, que suman un total de 18 en territorio valenciano. La implantación del citado plan por parte de la Generalitat se produce con un año de antelación sobre el plazo máximo reglamentario impuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que vence el próximo año 2027. El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca del Ejecutivo de Pérez Llorca, Miguel Barrachina, ha exigido al Gobierno de Sánchez que haga lo mismo con los planes de emergencias de las presas estatales en la Comunidad Valenciana. Todos, como ha destacado Barrachina, pendientes de implantar.

OKDIARIO ya adelantó en octubre de 2025 que la Asociación de Ingenieros de Caminos había mostrado su inquietud por la seguridad de la mayoría de las presas en España que, según la entidad, atraviesa una situación crítica que pone en riesgo infraestructuras esenciales para el suministro de agua, la agricultura y la protección ante fenómenos climáticos extremos.

Según los datos recopilados entonces por esta asociación de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico, de las 375 presas de titularidad estatal dependientes de las confederaciones hidrográficas, un 75,7% carecían de planes de emergencia implantados.

Este jueves, Miguel Barrachina ha destacado que mientras la Generalitat Valenciana ha implantado el plan de emergencias en Buseo un año antes del plazo establecido por el Gobierno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez «incumple ese mismo plazo en todas las presas de su titularidad». Barrachina ha explicado también que «la seguridad de los vecinos de la Comunidad Valenciana no puede esperar». «Ahora, le toca al Estado», ha advertido el conseller valenciano.

La implantación del plan, aprobado por resolución del MITECO el 18 de julio de 2023, según ha explicado Miguel Barrachina, no se limita a la entrega de un documento administrativo, sino que supone el «despliegue efectivo y operativo sobre el terreno de los elementos del sistema». En concreto: seis sirenas de aviso a la población alimentadas por placas fotovoltaicas y baterías, un sistema de comunicaciones redundante con doble canal Tetra y GPRS/VSAT, un centro de control instalado en la propia presa y una sala móvil de gestión de emergencias.

Además, se ha completado la formación del personal responsable de la operación; se ha distribuido casa a casa por buzoneo el tríptico informativo a la población en los cinco municipios implicados y se han celebrado reuniones presenciales con los vecinos de esas cinco localidades.

El proceso ha estado coordinado por el Comité de Implantación, en el que la Dirección General del Agua de la Generalitat Valenciana actúa como titular. y que integra a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Protección Civil de la Delegación del Gobierno y Protección Civil de la propia Generalitat.

Antes de la implantación del plan, el pasado 12 de marzo, se efectuó un simulacro con los municipios y con presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil y servicios autonómicos de emergencias.

Se da la circunstancia de que, en paralelo a la implantación del plan de emergencias, la Generalitat Valenciana ha ejecutado inversiones en obras de seguridad en la propia presa en un proceso que incluye tres fases. En la primera de ellas, ya concluida, la inversión del Gobierno autonómico ha alcanzado los 6,9 millones de euros. En ella, se han reparado los daños provocados por la DANA del 29 de octubre de 2024.