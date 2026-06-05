Desmantelada en Alicante una fábrica de documentos de identidad falsos que se distribuían en Europa

Una investigación liderada por Francia con el apoyo de la policía española y Europol ha conducido al desmantelamiento de una fábrica de documentos de identidad falsos en Alicante. La operación, culminada a finales del pasado mes de mayo, se ha saldado con un detenido, la incautación de 795 documentos falsificados, equipos para la fabricación de documentos, dispositivos digitales, un vehículo y una cantidad de 1.580 euros en efectivo. También han sido bloqueadas tres cuentas bancarias, donde supuestamente, el detenido, recibía los beneficios obtenidos mediante plataforma de pagos en línea.

Supuestamente, según Europol, la plataforma facilitaba las operaciones de tráfico de migrantes, proporcionando a redes criminales documentos fraudulentos utilizados para eludir los controles fronterizos, obtener fraudulentamente permisos de residencia y facilitar desplazamientos secundarios en la Unión Europea.

Los precios de los citados documentos, según la Policía Nacional, alcanzaban los 400 euros por unidad. Atendiendo a ese precio, los documentos de identidad intervenidos por la Policía Nacional habrían obtenido un supuesto valor total en el mercado de unos 318.000 euros.

Las indagaciones arrancaron en septiembre de 2025, después de que las autoridades francesas detectaran indicios de la existencia en España de infraestructura dedicada a la falsificación documental. La investigación determinó que la persona responsable de la distribución y, presumiblemente, también de la elaboración de los documentos se encontraba asentada en Alicante. Los documentos falsificados se ofrecían a través de una web, según las fuentes citadas. Desde allí, se comercializaban y distribuían a distintos países europeos.

Una vez identificado y localizado el principal sospechoso, las autoridades francesas emitieron una orden europea de investigación. A finales de este mes de mayo, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo dos diligencias de entrada y registro en Alicante. Una, en el domicilio del investigado. La otra, en el inmueble utilizado para la elaboración de la documentación falsificada.

El detenido se halla actualmente en prisión en España. Pero, además, sobre él pesa una Orden Europea de Detención y Entrega por parte de las autoridades francesas.