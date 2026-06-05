El pequeño comercio de Palma alerta de una «clara desaceleración» del ritmo de crecimiento de las ventas

La Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (AFEDECO), entidad más representativa del sector comercial de las Islas, considera que el comercio en Baleares afronta la temporada alta turística en una situación positiva, aunque marcada por una clara desaceleración del ritmo de crecimiento de las ventas respecto a los dos últimos ejercicios.

Así se desprende del informe elaborado por la patronal sobre la evolución del gasto y de la actividad comercial durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2026, que concluye que el sector continúa avanzando, pero lo hace en un contexto de mayor moderación del consumo y de creciente presión sobre los márgenes empresariales.

La presidenta de AFEDECO, Joana Manresa, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad al conjunto del sector, señalando que «los indicadores no apuntan a una contracción de la actividad, sino a una fase de normalización después de varios años de fuertes crecimientos impulsados por la recuperación económica y turística».

«El comercio balear sigue apoyándose en dos pilares muy sólidos como son el empleo y el turismo, pero observamos que el consumidor, tanto residente como visitante, compra de una manera más reflexiva y selectiva», ha explicado.

El informe destaca que el excelente comportamiento del mercado laboral continúa siendo uno de los principales motores de la economía balear, con niveles de ocupación históricamente elevados y una tasa de desempleo reducida, factores que permiten sostener la capacidad de gasto de las familias.

No obstante, AFEDECO advierte de que la inflación acumulada durante los últimos años y el incremento del coste de la vivienda, los suministros, el transporte y otros gastos básicos están condicionando las decisiones de compra de los consumidores.

Según Manresa, «cada vez vemos un cliente más sensible al precio, que compara más, busca promociones y planifica mejor sus compras. Es un comportamiento lógico en un contexto donde los gastos fijos familiares han aumentado de manera significativa».

La organización empresarial también pone el foco en la evolución del turismo. Aunque las previsiones de llegada de visitantes continúan siendo positivas, el gasto medio por turista muestra una cierta moderación y una parte creciente del presupuesto vacacional se destina a alojamiento, restauración, transporte y actividades de ocio.

«Que lleguen más turistas no significa automáticamente que aumenten las ventas del comercio. Debemos seguir trabajando para que una mayor parte del gasto turístico repercuta directamente en nuestros establecimientos y en el comercio de proximidad», ha señalado la presidenta de AFEDECO.

La patronal recuerda además que el comercio minorista sigue afrontando importantes incrementos de costes laborales, energéticos, logísticos y financieros, una situación que reduce los márgenes empresariales y limita la capacidad de inversión de muchas pequeñas y medianas empresas.

Ante este escenario, AFEDECO considera prioritario impulsar medidas de dinamización comercial, fortalecer la competitividad del pequeño comercio y mejorar la experiencia de compra que ofrecen los establecimientos de proximidad.

«Nuestro principal valor diferencial sigue siendo el trato cercano, la calidad del servicio y la capacidad de generar vida en nuestros pueblos y ciudades. El comercio local no solo crea riqueza y empleo, también vertebra el territorio y contribuye a la cohesión social», ha destacado Manresa.

De cara a los próximos meses, la federación mantiene una previsión razonablemente optimista gracias a la fortaleza del empleo y al desarrollo de la temporada turística, aunque insiste en que el crecimiento del consumo será previsiblemente más moderado que en campañas anteriores.

«El reto para el resto de 2026 será adaptarnos a un consumidor más exigente y a un entorno de costes elevados sin perder competitividad. El comercio balear ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad de adaptación y estamos convencidos de que seguirá siendo uno de los motores económicos y sociales de nuestras islas», ha concluido la presidenta de AFEDECO.