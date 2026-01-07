AFEDECO valora la campaña de Navidad como continuista y marcada por la fuerte competencia

La Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (AFEDECO) realiza una valoración prudente y realista de la campaña de Navidad 2025 para el comercio minorista en Mallorca, que se ha caracterizado por la continuidad respecto al ejercicio anterior y por una intensa competencia entre los distintos formatos comerciales.

Según detalla la patronal en un comunicado, el comportamiento del consumo ha sido muy similar al registrado en la campaña de 2024, sin repuntes significativos de ventas. El periodo navideño de 2025, aseguran desde AFEDECO, ha estado marcado por una cierta estabilidad en el consumo, donde las familias han mantenido una actitud de cautela, con una elevada sensibilidad al precio y una clara contención del gasto.

«La campaña ha sido correcta, pero sin alegrías. El consumo se ha mantenido estable y muy medido, lo que refleja que el consumidor sigue tomando decisiones de compra muy reflexionadas», ha afirmado la presidenta de AFEDECO, Joana Manresa.

El comercio minorista de proximidad en Mallorca ha mantenido, en términos generales, niveles de actividad similares a los del año anterior. Algunos sectores vinculados al regalo, la moda, las jugueterías tradicionales y la alimentación especializada han mostrado un comportamiento algo más dinámico en momentos puntuales de la campaña, especialmente en aquellas zonas con una programación navideña activa y un entorno urbano cuidado.

No obstante, AFEDECO subraya que el ticket medio se ha mantenido contenido y que el consumidor ha priorizado compras muy concretas y selectivas. «El comercio de proximidad resiste, pero lo hace en un escenario muy exigente, donde cada venta cuesta más y el margen de maniobra es limitado», ha apuntado Manresa.

Fuerte competencia entre comercio urbano y grandes áreas comerciales

Durante la campaña de Navidad 2025 se ha vuelto a evidenciar la fuerte competencia entre el comercio urbano y los grandes formatos comerciales situados en la periferia, que cuentan con ventajas estructurales en accesibilidad, aparcamiento, concentración de oferta y capacidad promocional.

AFEDECO considera necesario abordar esta realidad desde una perspectiva equilibrada. «No se trata de enfrentar modelos, sino de garantizar condiciones equitativas para todos. El comercio urbano necesita un entorno competitivo justo para poder seguir siendo una opción atractiva para el consumidor», ha afirmado la presidenta de la patronal.

El comercio online, un canal ya consolidado

Por su parte, el comercio online ha mantenido un papel estable durante la campaña navideña, sin cambios sustanciales respecto a años anteriores. Su uso se ha concentrado principalmente en productos estandarizados y compras muy concretas, consolidándose como un canal complementario que convive con el comercio físico, más que como un sustituto directo.

AFEDECO insiste en que la evolución del comercio de proximidad en Mallorca depende en gran medida de factores externos al propio establecimiento. Seguridad, limpieza, mantenimiento del espacio público, movilidad y campañas de dinamización comercial coordinadas son elementos clave para sostener la actividad del sector.

«Si queremos un comercio urbano vivo y competitivo, es imprescindible una estrategia continuada y coherente. El entorno importa, y mucho, en la decisión de compra del consumidor», ha concluido Joana Manresa.

De cara a 2026, AFEDECO reclama una apuesta firme y sostenida por el comercio urbano en Mallorca que permita consolidar la actividad del sector y mejorar su competitividad en un escenario cada vez más exigente.