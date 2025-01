Joana Manresa: «Los comerciantes de Palma están preocupados por la Zona de Bajas Emisiones»

Joana Manresa Pastor asumió la presidencia de AFEDECO, la patronal mayoritaria de comercio de Baleares, el pasado mes de junio. En esta entrevista con OKDIARIO, cuenta los principales retos a los que se enfrentan los comerciantes de Baleares, quienes, según explica, están muy preocupados por la implantación de la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Palma, una normativa que restringe el acceso al centro de la ciudad a determinados vehículos.

Y es que Manresa asegura que las dificultades para acceder a Palma, tanto por falta de parking como por los atascos, están provocando que la gente de la Part Forana de Mallorca prefiera ir a comprar a las grandes superficies de las afueras, un hecho que hace mucho daño al pequeño comercio local y de proximidad.

PREGUNTA. – ¿Qué balance hace de estos primeros seis meses al frente de AFEDECO?

RESPUESTA. – Cogí el puesto con muchas ganas y con mucha ilusión. Hay muchas cosas que hacer y hay muchos temas pendientes. El balance de estos seis meses es de trabajo sin parar. Me he puesto al día con las necesidades que tiene el comercio de proximidad en estos momentos y tenemos muchos temas que en este 2025 van a ser claves. Ya hemos hecho muchas peticiones tanto al Consell como al Govern y al Ayuntamiento de Palma.

P. – ¿Cuáles serían los principales retos que afronta el comercio de proximidad?

R. – Uno sería cumplir con el PECma, que es lo que protege al comercio de proximidad en estos momentos. También seguir cumpliendo con las zonas de gran afluencia turística, ya que más del 95% de los comerciantes están de acuerdo con que se mantenga tal y como está. Por otro lado, nos preocupa la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, tenemos que ver cómo va a afectar al comercio de proximidad. Es una normativa nueva que afecta a la entrada de gente a Palma, que es uno de nuestros principales problemas.

P. – Sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ¿los comerciantes le han trasladado su preocupación?

R. – Claro que están preocupados. Todo lo que son restricciones para entrar a Palma o en zonas de Palma hace que la gente venga menos. Desde hace años, AFEDECO está diciendo que tenemos un problema de acceso a las entradas a Palma. La gente de los pueblos ya no entra a la ciudad por la dificultad de encontrar parking, por los atascos… Directamente se quedan en las grandes superficies de las afueras, como por ejemplo el FAN, Porto Pi o Festival Park. Esto daña profundamente al comercio de proximidad.

P. – ¿Cómo están yendo las rebajas este año? Siempre hay quejas al estar liberalizadas…

R. – Las rebajas han empezado bien. A día de hoy hay movimiento y la gente está animada. El problema es que las rebajas, desde el 2012, están liberalizadas. Esto quiere decir que hay promociones y ofertas continuamente. Se ha perdido lo que era el calendario de rebajas que tanto beneficiaba al pequeño comercio, ya que no puede competir con las grandes superficies. No puedes llegar a hacer las ofertas tan grandes como te puede hacer una gran cadena. La gente ya no espera las rebajas como antes, esto ha desaparecido. El pequeño comercio sólo puede luchar contra esto con la atención al cliente, el trato personalizado.

P. – ¿Qué papel cree que juega el pequeño comercio en el tejido empresarial balear?

R. – Es importantísimo. Hay que tener en cuenta que el pequeño comercio representa el 11% del PIB de Baleares. También es el sector que crea mayor empleo estable y asalariados. Actualmente hay 34.000 personas trabajando en el sector. Además, el 90% del comercio en Baleares son pequeñas y medianas empresas. Basándonos en todos estos datos, creo que el comercio tiene un peso importantísimo en Baleares. Y creo que nos tendrían que tener más en cuenta de lo que nos tienen.

P. – ¿Creen que desde la administración autonómica y la local tienen en cuenta a AFEDECO a la hora de tomar decisiones?

R. – En ocasiones no se nos tiene en cuenta. Hay campañas en las cuales nosotros podríamos colaborar y ayudar más de lo que estamos haciendo. A veces, cuando ya se ha hecho la campaña o se ha hecho el proyecto es cuando nos lo presentan. Y es un error, porque si no trabajas conjuntamente, haces un flaco favor al comercio. Los gobernantes nos tendrían que pedir como comerciantes qué es lo que necesitamos. El hecho de hacer un proyecto que creen que puede ir bien en ocasiones es una pérdida de dinero que no aporta.

P. – ¿Perciben buenos datos de empleo este año?

R. – Sí, hay buenos datos de empleo. El problema es que no hay personal para contratar. Es uno de nuestros principales problemas. Tras la pandemia no hay personal cualificado. También el encarecimiento de la vivienda ha afectado mucho al comercio. Mucha gente venía una temporada para poder trabajar aquí y ahora ya no viene porque no se puede permitir una vivienda.