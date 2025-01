Palma estrena este miércoles, con la entrada del nuevo año, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), aunque de momento lo hará sin sancionar a los infractores.

Ante la magnitud del cambio y la necesidad de establecer un periodo suficientemente amplio para impulsar una campaña informativa, el Ajuntament de Palma ha fijado una moratoria que inicialmente iba a ser de unos meses pero que finalmente se extenderá durante todo el año, por la cual quienes incumplan la norma serán notificados, aunque no sancionados.

De este modo, todos los vehículos que accedan a la ZBE tendrán una notificación informativa siempre y cuando sean de los de vehículos sin etiqueta.

Con la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, el acceso al área interior delimitado por las Avenidas, la plaza de España, Vía Alemania y Portugal, Paseo Mallorca, la desembocadura de sa Riera y las avenidas de Gabriel Roca y Adolfo Suárez, quedará vetado para los vehículos sin distintivo o con distintivo A de la Dirección General de Tráfico (DGT), que son los más antiguos.

La implantación de las ZBE restringirá el tráfico rodado en el centro de la capital balear a los vehículos de gasolina de más de 25 años (matriculados antes de 2002) y los diésel con una antigüedad superior a los 24 años (matriculados antes de 2006), informa Europa Press.

Incumplir esta normativa y circular con un vehículo no autorizado en una ZBE está considerado una infracción grave en la Ley de Tráfico vigente desde 2022 sancionada con una multa de 200 euros. Aunque en Palma, por el momento, no se contemplan sanciones a los infractores. El Ajuntament de Palma sólo informará.

Próximos pasos a seguir

A partir del 1 de enero de 2027 no podrán hacerlo los de etiqueta B, es decir, los de gasolina matriculados antes de 2006 y los de diésel anteriores a 2015. Finalmente, a partir del 1 de enero de 2030 los vehículos con distintivo C, los de gasolina que se hayan matriculado a partir de 2006 y los diésel desde 2014.

Paralelamente, deberá implantarse la señalización correspondiente de acuerdo con las nuevas señales establecidas por la DGT, así como los indicadores horizontales claramente visibles que alerten a los conductores que están entrando en ZBE.

Se pondrán en marcha limitaciones en el acceso a los aparcamientos, como por ejemplo, la autorización sólo a los residentes de estacionar en la calzada, regulándose la accesibilidad a los parkings públicos, centros de salud y mercados situados en su interior en: Plaza Mayor, Vía Roma, plaza Obispo Berenguer de Palou, Mercado del Olivar, Sa Gerreria, El Corte Inglés de Jaume III, Clínica Roger Mutua Balear etcétera.

Además de modificar la ordenanza de circulación, se procederá a hacer lo propio con la ordenanza fiscal y regular la tasa para la gestión de la ZBE a los vehículos con autorización (general o esporádica). La implantación de la ZBE supondrá la restricción del acceso, circulación o aparcamiento de vehículos, y antes de su puesta en marcha, existe el compromiso de llevar a cabo un proceso participativo de la población.

Por otro lado, los vehículos que se encuentren registrados fuera de España no están clasificados según los criterios actuales de la etiqueta ambiental de la DGT. Y en ese caso no podrá acceder a las ACIRE del Centro si no dispone de la correspondiente autorización.