Arranca la votación del III Concurso de Escaparates de Navidad impulsado por Afedeco y Pimeco

Ya se ha iniciado el proceso de votación popular del III Concurso de Escaparates de Navidad, en esta edición especial Nacimiento, una campaña impulsada por las patronales de comercio Afedeco y Pimeco y financiada por el Consell de Mallorca, con el objetivo de dinamizar el comercio local y llenar de tradición y ambiente navideño los municipios de la isla.

Hasta el 21 de diciembre los ciudadanos pueden participar votando su escaparate favorito mediante el código QR disponible en cada comercio participante, todos ellos ubicados fuera del municipio de Palma.

La consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate, ha animado a la participación ciudadana y ha destacado el valor cultural y social de la iniciativa: «Este concurso convierte los escaparates en espacios de ilusión compartida. Apostamos por un comercio local vivo, creativo y arraigado a nuestras tradiciones, que llena de magia navideña los pueblos de Mallorca y fortalece nuestra economía de proximidad».

Por su parte, la presidenta de Afedeco, Joana Manresa, ha puesto en valor el esfuerzo del comercio de proximidad durante estas fechas: «Detrás de cada escaparate hay muchas horas de trabajo, creatividad y cariño. Invitamos a la ciudadanía a recorrer las calles comerciales y a reconocer ese esfuerzo votando y participando activamente en esta campaña».

La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, ha subrayado la importancia de la campaña como herramienta de dinamización económica: «La votación popular implica directamente a los consumidores y refuerza el vínculo entre comercio y ciudadanía. Apostar por el comercio local en Navidad es apostar por empleo, cercanía y cohesión social».

Entre todas las personas que participen en la votación se sorteará un vale de 300 euros para consumir en comercios locales y otro vale del mismo importe se sorteará entre los establecimientos inscritos en el concurso. Los ganadores se darán a conocer el 29 de diciembre, en un acto que reunirá a comerciantes, sus familias y a la ciudadanía en general.

Con esta iniciativa, el Consell de Mallorca, Afedeco y Pimeco refuerzan su compromiso con el comercio de proximidad, la dinamización económica y la preservación de las tradiciones navideñas en la isla.

Premios para los comercios ganadores:

Primer premio: 2.000 euros

Segundo premio: 1.000 euros

Tercer premio: 500 euros

Además, los diez escaparates finalistas recibirán una cesta de Navidad con producto local, valorada en 100 euros cada una, como reconocimiento al talento creativo y al compromiso con la cultura y las tradiciones mallorquinas.

Como novedad, se sortearán dos vales de 300 euros para consumir en comercios locales: