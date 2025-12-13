Nuevo récord de participación en los premios del Consell de Mallorca desde la inclusión del español: 545 obras frente a las 454 del año pasado. Y todo ello además con la novedad de que, si en la edición anterior el castellano ya estuvo presente con el catalán en la convocatoria de estos galardones en las categorías de ensayo (19.000 euros) y poesía (15.000 euros), este año también se ha convocado, por primera vez, el de narrativa en español.

En esta ocasión el Consell de Mallorca ha elegido para la gala de entrega de los Premios Mallorca de Creación Literaria y Fotografía Contemporánea 2025, la Casa Museu Llorenç Villalonga, en Binissalem.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha celebrado el éxito de participación en esta convocatoria y la calidad de las obras presentadas.

«Hoy podemos decir con orgullo que los Premios Mallorca de Creación Literaria y Fotografía Contemporánea 2025 han sido un éxito rotundo. La participación, la calidad de las obras presentadas y el entusiasmo del público confirman que el certamen sigue más vivo que nunca y muy presente en el tejido cultural de Mallorca».

La vicepresidenta y consejera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que «el rigor y compromiso de los jurados, más de 40 personas que han hecho una labor extraordinaria y, este año, especialmente compleja, con muchas obras y poco tiempo».

Este año desde el Consell de Mallorca se ha querido cambiar el formato de esta gala para convertirla en una gran fiesta de la literatura con actuaciones musicales, cata de vinos y un maridaje gastronómico a cargo del chef Miquel Calent, así como la participación de una de las voces más destacadas del panorama literario actual, Empar Moliner, quien ha abierto la celebración con Maridar els llibres, una combinación de lecturas con vinos de la tierra que ha presentado con ingenio y complicidad. La jornada ha continuado con Metamorfosis, un recital sobre mitos clásicos interpretado por el músico Ferran Pisà y el rapsoda Miquel Costa.

A las 12 horas ha llegado el momento más esperado: el anuncio de los galardonados de los Premios Mallorca de Creación Literaria y de Fotografía Contemporánea 2025. Una presentación que ha estado a cargo de la periodista Margalida Mateu y que ha incluido la lectura de fragmentos de las obras galardonadas, momento en el que los asistentes han podido comprobar su calidad literaria.

La celebración ha continuado con un ambiente festivo con la actuación del grupo Two Little Rooms, formado por Aina Zanoguera y Gori Matas, y ha culminado con dos propuestas gastronómicas: Vins i llibres, una selección de vinos vinculados a obras literarias, y las Mossegades literàries, una degustación inspirada en libros de autores mallorquines a cargo del chef Miquel Calent.

Premios Mallorca de Creación Literaria

En cuanto a los premios en español, el Premio Mallorca de Narrativa 2025, dotado con 25.000 euros, ha sido para Diego Sánchez Aguilar, autor de El Mago David.

El Premio de Poesía 2025, con 15.000 euros, ha sido para Roxana Méndez, por la obra Infinitesimal.

El Premio Mallorca de Ensayo 2025, dotado con 19.000 euros, ha sido para Manuel Aguilera Povedano, por Mallorca en llamas. Las víctimas de los primeros bombardeos aéreos sistemáticos contra civiles de la historia.

En catalán el Premio Mallorca de Narrativa 2025, dotado con 25.000 euros, ha sido para Òscar J. Palazón Ferré, por la obra Stabat mater. Un vent diví.

El Premio Mallorca de Poesía 2025, con 15.000 euros, ha reconocido a Damià Rotger Miró por El Periple. El Premio Mallorca de Ensayo 2025, dotado con 19.000 euros, ha sido para Vicenç Amengual Salas, por su obra Salvador Magallón Forés, el serigrafista del boom. L’art de la serigrafia al servei dels banderins.

En la categoría de textos teatrales, el premio, dotado con 10.000 euros, ha sido para Marta Isabel Moreno Pizarro, autora de La guardiana.

El Premio Mallorca de Literatura Infantil Ilustrada 2025, también con 10.000 euros, ha sido para la obra Què hi ha per dinar?, de Caterina Valriu Llinàs y Bàrbara Sansó Genovart.