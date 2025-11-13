Consell de Mallorca, Afedeco y Pimeco presentan el III Concurso de Escaparates de Navidad ‘Especial Nacimiento’

El Consell de Mallorca, en colaboración con las patronales de comercio Afedeco y Pimeco, pone en marcha el III Concurso de Escaparates de Navidad Especial Nacimiento, una iniciativa dirigida a todos los comercios de la isla con el objetivo de impulsar el comercio local, reforzar las tradiciones navideñas más arraigadas y dotar de magia y atractivo los municipios de Mallorca durante estas fiestas.

Para esta tercera edición, el certamen centra su temática en la representación del Nacimiento, uno de los símbolos más emblemáticos de la Navidad, invitando a los establecimientos a crear decoraciones que evoquen tradición y cultura. Se valorará especialmente el uso de materiales sostenibles, la creatividad, la iluminación, la originalidad y la capacidad de transmitir emoción y esencia mallorquina a quienes pasean frente a los escaparates.

La presentación oficial del concurso de escaparates 2025 ha tenido lugar este jueves y han participado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate; la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, y la presidenta de Afedeco, Joana Manresa.

Galmés ha asegurado que «este certamen se ha consolidado como una iniciativa de referencia en la Navidad mallorquina por su capacidad de implicar a comerciantes y ciudadanía, generar actividad económica, embellecer los municipios y mantener vivas las tradiciones culturales que forman parte de la identidad de la isla».

Por su parte, la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate, ha destacado «la importancia de esta iniciativa para mantener vivas las costumbres navideñas mallorquinas y apoyar al pequeño comercio».

«Queremos que cada escaparate se convierta en una ventana a nuestras tradiciones, capaz de despertar recuerdos, ilusión y unión familiar. Este concurso no solo embellece nuestras calles, sino que genera un sentimiento compartido de unión en torno a nuestros pueblos y supone un impulso esencial para el comercio local en unas fechas clave», ha afirmado Amate.

Funcionamiento del concurso

La votación volverá a ser popular, mediante un código QR disponible en cada escaparate participante, para que los ciudadanos puedan votar por sus propuestas favoritas. Entre todos los establecimientos inscritos se seleccionará a diez finalistas, cuyos escaparates serán fotografiados profesionalmente y difundidos en las redes sociales de las entidades organizadoras.

Posteriormente, un jurado especializado compuesto por representantes del Consell de Mallorca, Afedeco, Pimeco y expertos en diseño y artes decorativas será el encargado de elegir a los tres ganadores.

La inscripción para los comercios estará abierta del 14 de noviembre al 12 de diciembre en la web oficial del certamen concursodescaparatesdenavidad.com y los escaparates estarán expuestos y abiertos a votación popular entre el 13 y el 21 de diciembre.

Los escaparates participantes deberán permanecer decorados y visibles durante todo el período de exposición.

Premios

Con el objetivo de incentivar la participación y reconocer el esfuerzo de los comerciantes, esta edición mantiene el refuerzo económico de los premios de la pasada edición e incorpora novedades para implicar aún más a la ciudadanía. Premios para los comercios ganadores: 1r premio: 2.000 euros; 2º premio: 1.000 euros y 3r premio, tendrá una dotación de 500 euros.

Además, los diez finalistas recibirán una cesta de Navidad con productos locales, valorada en 100 euros cada una, como reconocimiento al talento creativo y al compromiso con la cultura mallorquina.

La novedad de este 2025 consiste en el sorteo de dos vales de 300 euros para consumir en comercios locales: 1 vale de 300 euros entre toda la gente que participe en la votación y 1 vale de 300 euros entre los comercios inscritos en el concurso.