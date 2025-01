Joana Manresa: «Casi el 30% de los comercios de Baleares ha desaparecido desde 2008»

Al frente de AFEDECO, la patronal mayoritaria de comercio de Baleares, Joana Manresa tiene como uno de sus principales objetivos frenar la incesante desaparición de comercios de Mallorca. En esta entrevista, la presidenta de AFEDECO desgrana las principales causas que están provocando el cierre de pequeñas tiendas tradicionales.

El comercio online, la falta de relevo generacional, las cargas fiscales o el encarecimiento de la vivienda son los principales retos a los que se están teniendo que enfrentar los comerciantes. A estos problemas hay que sumar la reducción de la jornada laboral, que según Manresa, afectará a la competitividad y a la productividad del sector.

PREGUNTA. -¿Cuáles son las principales amenazas a las que se tiene que enfrentar el comercio de proximidad?

RESPUESTA. – El comercio online ya representa el 19,5% de la venta y en algún subsector es el 50% como en libros, música y videojuegos. Este tipo de comercio hace mucho daño al comercio tradicional, se rigen por otras normas, horarios, no pagan sus impuestos aquí. Pedimos a nuestros gobernantes un mayor apoyo al comercio de proximidad con la reducción de cargas fiscales, ayuda a la promoción del producto local, la mejora de la accesibilidad a los centros urbanos donde hay más comercios, mejora de las infraestructuras con mejores transportes públicos. Desde AFEDECO no dejamos de repetir que hace falta una regulación ante las grandes plataformas on line.

P. – También hay falta de relevo generacional…

R. – La falta de relevo generacional en el comercio de proximidad es tremenda. Cada mes y cada año hay pequeñas tiendas que no tienen un relevo y desaparecen. El año pasado hubo muchísimas tiendas que toda la vida habían estado en Palma o en los pueblos y desaparecieron. Apenas hay mercerías, cada vez quedan menos panaderías. Estas tiendas son el alma de nuestra ciudad y de nuestros pueblos. Es una pena que esto pase.

P. – ¿Qué opina sobre la creación del Observatorio de Comercio por parte del Consell de Mallorca para fortalecer la economía local y potenciar el tejido comercial?

R. – Esta iniciativa es importantísima porque nos proporciona datos reales por sectores. No es lo mismo lo que está pasando en alimentación que lo que está pasando en textil o en libros. Este Observatorio nos permite saber dónde mejorar y dónde están los problemas. Este Observatorio ya nos ha dado un dato que es exacto. Desde el 2008, el 28,9% de los comercios de Mallorca han desaparecido.

P. – ¿Qué opina de la posible ampliación de Alcampo?

La ampliación de Alcampo es una cosa que nos preocupa muchísimo. No sólo por la parte jurídica y de responsabilidad social, sino por responsabilidad política. El que tome la decisión de ampliar una zona que es inundable, debe afrontar consecuencias si pasa algo. Es una zona que puede inundarse fácilmente. Lo que ha pasado en Valencia creo que nos tendría que servir para ser más conscientes de lo que podemos o debemos hacer.

P. – ¿Qué opina AFEDECO sobre el alumbrado de Navidad de este año?

R. – Estamos contentos con este tema porque se ha mejorado muchos respecto a otros años. Hay más calles con luces muy bonitas, pero no nos podemos conformar. Queremos que el alumbrado llegue a más barriadas. El centro está precioso, pero hay sitios en los que todavía no hay luz.

P. – Parece que el problema de la venta ambulante en Palma nunca acaba…

R. – Los vendedores ambulantes dan una imagen horrible a Palma. Hay mucha gente que cuando llega en crucero lo primero que ve son vendedores con falsificaciones. Deben pensar que en esta ciudad no hay protección ni vigilancia policial. Detrás de estos vendedores ambulantes hay unas mafias increíbles y hacen un montón de daño al comercio local. Lo que debemos hacer es educar a la gente que compra. La gente tiene que saber que cada vez que se compra una falsificación estás matando un negocio local.

P. – ¿Los comerciantes le han trasladado a AFEDECO quejas por tema de inseguridad y atracos?

R. – Desde AFEDECO siempre hemos dicho que faltan policías. Pero sí que es verdad que desde que se reformó la Plaza de España y se puso una patrulla allí ha habido muchos menos incidentes. La Plaza de España era la zona más concurrida por todos los turistas. Era un sitio donde se robaban muchas carteras. Había mucha gente durmiendo en la calle. La imagen era muy mala y desde que están estos policías la imagen es mejor y ha ocurrido lo mismo en la Plaza Mayor. Gracias a esto, el comerciante está más tranquilo.

P. – ¿Cómo puede afectar la reducción de la jornada laboral al comercio de proximidad?

R. – El comercio es un sector en el que la presencialidad es fundamental para la venta y la atención al cliente por lo que la reducción de jornada afectará a la competitividad y a la productividad del sector. La mayoría de las empresas comerciales en Baleares son microempresas, el 91% (de 1 a 10 trabajadores), y la mayoría de 1 a 3. Se calcula que los pequeños comercios tendrán 114 horas menos de apertura al año, se reducirá la venta y se creará una pérdida de competitividad frente a comercios más grandes y principalmente frente a las grandes plataformas de venta on line.