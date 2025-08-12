Detenidos un dominicano y un guineano por una reyerta en un bar del barrio de Son Gotleu en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma, adscritos al Grupo de Actuación Preventiva (GAP), detuvieron a dos hombres por lesiones graves, tras una pelea ocurrida en el interior de un bar de la conflictiva barriada de Son Gotleu. La intervención tuvo lugar la madrugada del día 8 de agosto.

Una dotación GAP se desplazó al lugar tras recibir un aviso de la Sala del 092 que alertaba de una pelea con arma blanca.

A su llegada, los agentes encontraron a dos hombres ensangrentados que se estaban agrediendo mutuamente, por lo que procedieron a separarlos de inmediato.

Dado que ambos implicados se negaron a explicar lo sucedido, los policías recabaron el testimonio de varios testigos que presenciaron los hechos, cuya versión de los hechos fue posteriormente corroborada por las grabaciones de las cámaras de seguridad del local.

Al parecer, la discusión se inició cuando uno de los hombres, un guineano de 42 años, propinó una bofetada al otro. Tras la agresión la víctima abandonó el lugar. Minutos después, este último, un dominicano de 45 años, regresó al local, se acercó por la espalda al primero y lo apuñaló en el costado. El ahora agredido intentó defenderse con una silla, pero recibió varias puñaladas en la mano, una de las cuales le seccionó un tendón.

A continuación, el apuñalado logró arrebatarle el cuchillo y comenzó a propinar puñetazos y a golpear la cabeza contra la pared al otro, llegando a romper el casco de bicicleta que llevaba puesto, lo sacó al exterior del local y continuó con la agresión hasta la llegada de la policía.

Los dos hombres, que presentaban lesiones de diversa consideración, fueron detenidos y trasladados por separado en ambulancia a los hospitales de Son Llàtzer y Son Espases. Tras las diligencias iniciales, la Sala de Atestados traspasó a los detenidos a la Policía Nacional.