Nvidia supera sus expectativas: dispara un 65% el beneficio anual tras lograr una facturación récord

Nvidia ha vuelto a demostrar su dominio absoluto en el mercado tecnológico al anunciar unos resultados que han superado claramente las expectativas. La compañía ha publicado este miércoles sus resultados correspondientes al cuarto trimestre del año fiscal 2026 (finalizado el 25 de enero), confirmando una vez más que el boom de la inteligencia artificial no muestra signos de desaceleración.

Con una capitalización bursátil que ronda los 4.76 billones de dólares, Nvidia se consolida como empresa más valiosa del mundo, superando a gigantes como Apple, Microsoft y Alphabet.

En el cuarto trimestre, Nvidia alcanzó unos ingresos récord de 68.100 millones de dólares, un incremento del 73% respecto al mismo periodo del año anterior y un 20 % más que en el tercer trimestre. Estas cifras superaron las previsiones de Wall Street, que estimaban alrededor de 66.200 millones de dólares. El beneficio por acción ajustado (no GAAP) se situó en 1,62 dólares, por encima de los 1,53 dólares esperados por los analistas.

El beneficio neto GAAP del trimestre alcanzó los 43.000 millones de dólares, casi duplicando los 22.100 millones del año previo, lo que refleja márgenes operativos excepcionales y una eficiencia impresionante en un contexto de crecimiento explosivo, asegura la compañía.

El motor principal de este rendimiento sigue siendo el segmento de Data Center, que generó 62.300 millones de dólares en ingresos, un aumento del 75% interanual y del 22 % secuencial. Esta división, que representa más del 90 % de los ingresos totales de la compañía, se beneficia directamente de la demanda masiva de chips para entrenar y ejecutar modelos de IA generativa.

Los productos basados en la arquitectura Blackwell (y sus variantes Ultra) han sido adoptados con rapidez por los grandes hyperscalers y empresas que compiten en la carrera por la supremacía en IA. Además, el negocio de networking creció un 263 % hasta los 11.000 millones de dólares, impulsado por soluciones como NVLink, Spectrum-X e InfiniBand, esenciales para conectar clústeres masivos de GPUs.

Para el conjunto del año fiscal 2026, Nvidia reportó ingresos totales de 215.900 millones de dólares, un crecimiento del 65% respecto al ejercicio anterior.

El beneficio neto anual alcanzó los 120.100 millones de dólares, una cifra asombrosa si se compara con los apenas 4.400 millones de hace tres años. Estos números ilustran cómo Nvidia ha pasado de ser un líder en tarjetas gráficas para gaming y computación profesional a convertirse en la infraestructura crítica de la era de la inteligencia artificial.

Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, ha destacado durante la conferencia con analistas que los clientes «están compitiendo por invertir en IA» y que la adopción de agentes autónomos y modelos multimodales está «disparándose».

La guía para el primer trimestre del año fiscal 2027 es igualmente optimista: la compañía proyecta ingresos de unos 78.000 millones de dólares (±2 %), lo que implicaría un crecimiento del 77% interanual y superaría con creces las estimaciones previas de alrededor de 72.000-73.000 millones. Los márgenes brutos se mantienen en niveles elevados, cercanos al 75%, aunque se espera una ligera contracción secuencial por la mezcla de productos y costos de ramp-up en nuevas generaciones.

Este rendimiento ha disipado, al menos temporalmente, las dudas sobre una posible «burbuja de IA»: Nvidia demuestra que la demanda sigue siendo insaciable. Los clústeres de miles de GPUs Blackwell se agotan rápidamente, e incluso productos más antiguos como Hopper y Ampere mantienen una demanda alta en la nube.