ACS gana 950 millones en 2025 tras elevar un 20% sus ventas y disparar el EBITDA

El Grupo ACS cerró 2025 con un beneficio neto atribuible de 950 millones de euros, un 14,8% más que el año anterior, consolidando así un ejercicio de fuerte crecimiento operativo y financiero. El avance es aún mayor si se ajusta por el efecto del tipo de cambio, hasta el 23,2%, según la compañía.

La mejora se apoya en un incremento del 19,7% en la cifra de negocios, que alcanzó los 49.848 millones de euros, y en un crecimiento del 25% del EBITDA, hasta los 3.070 millones. El beneficio neto ordinario (que excluye extraordinarios) se elevó un 25,3%, hasta 857 millones de euros, reflejando la solidez del negocio recurrente del grupo .

El beneficio por acción (BPA) se situó en 3,69 euros, un 14,2% más, mientras que el resultado operativo (EBIT) aumentó un 32,1%, hasta los 2.100 millones de euros. El impulso proviene principalmente del área de Soluciones Integrales, especialmente de Turner, cuya evolución operativa ha sido determinante en la mejora de márgenes.

En paralelo, la cartera de proyectos alcanzó los 92.858 millones de euros, tras crecer un 14,6% ajustado por tipo de cambio, lo que garantiza visibilidad de ingresos a medio y largo plazo. Las adjudicaciones del ejercicio superaron los 62.500 millones de euros, un 26,9% más en términos comparables .

Turner lidera el crecimiento

El área de Soluciones Integrales volvió a ser el principal motor del grupo. Turner incrementó sus ventas un 34%, apoyada en el crecimiento orgánico (especialmente en centros de datos, salud, deporte y educación) y en la contribución de Dornan Engineering, adquirida a finales de 2024.

El beneficio antes de impuestos de Turner creció un 62%, superando los 917 millones de euros, con una mejora del margen hasta el 3,6% gracias a su especialización en proyectos de tecnología avanzada. Además, las adjudicaciones aumentaron un 37,8%, impulsando la cartera hasta 37.699 millones de euros .

CIMIC, por su parte, elevó sus ventas un 4,2%, hasta 10.637 millones, y mejoró su beneficio ordinario antes de impuestos un 5,2%, hasta 473 millones de euros, tras ajustar operaciones no recurrentes. Su cartera superó los 21.800 millones, con especial crecimiento en centros de datos, defensa y movilidad sostenible .

En el área de Ingeniería y Construcción, donde operan Hochtief I&C, Dragados y FlatironDragados, las ventas crecieron un 11,6% y el EBITDA avanzó un 22,5%, hasta 626 millones de euros. El beneficio antes de impuestos aumentó un 29,3%, hasta 248 millones, con una cartera al alza en movilidad sostenible, transporte e infraestructuras de defensa.

El área de Infraestructuras, que integra Abertis e Iridium, aportó 158 millones de euros al beneficio ordinario. Destaca el crecimiento del 45% en ventas de Iridium, mientras que Abertis registró un aumento del tráfico del 2,1% y mejoras del 4% en ventas y del 6% en EBITDA en términos comparables, respaldadas por la actualización de tarifas vinculadas a la inflación .

Fuerte generación de caja y apuesta estratégica por centros de datos

Uno de los hitos más relevantes del ejercicio ha sido la mejora de la posición financiera. ACS cerró 2025 con una caja neta de 17 millones de euros, frente a una deuda neta de 702 millones un año antes, lo que supone una mejora de 719 millones.

Esta evolución se explica por un flujo de caja operativo neto de 2.212 millones de euros, que ha permitido simultanear una elevada inversión estratégica con una atractiva remuneración al accionista. En total, el grupo destinó 1.723 millones de euros a inversiones, incluyendo el desarrollo de su plataforma de centros de datos y la adquisición de Dornan por 436 millones de euros.

En el ámbito de los centros de datos, ACS invirtió 564 millones de euros y sumó a BlackRock GIP como socio estratégico en esta plataforma, reforzando su posicionamiento en infraestructuras digitales de nueva generación. Además, realizó una ampliación de capital en Abertis por 200 millones de euros para apoyar su plan inversor.

En paralelo, el grupo mantuvo su política de remuneración al accionista, con 448 millones de euros en efectivo y 293 millones en acciones.

El ejercicio 2025 confirma así el giro estratégico de ACS hacia infraestructuras vinculadas a la digitalización, la transición energética y la movilidad sostenible. La elevada cartera, el impulso en centros de datos y la sólida generación de caja sitúan al grupo en una posición financiera reforzada para afrontar nuevos proyectos, especialmente en Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico.