Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ha obtenido un beneficio neto atribuido récord de 46.720 millones de euros en 2025, cifra que supone un incremento del 46,4% respecto del resultado contabilizado en 2024 por el mayor contratista mundial para la fabricación de microprocesadores, que anticipa un fuerte aumento de sus ventas en el primer trimestre de 2026.

Asimismo, la compañía alcanzó ventas netas de 103.490 millones de euros en el conjunto del pasado ejercicio, lo que implica un avance anual del 31,6% y un nuevo máximo histórico para la empresa. Sólo en el cuarto trimestre de 2025, TSMC se anotó un beneficio neto de 13.737 millones de euros, un 35% más que un año antes y un 11,8% por encima del resultado del tercer trimestre.

De su lado, las ventas netas del contratista tecnológico sumaron entre octubre y diciembre 28.410 millones de euros en Taiwán, un 20,5% más que en el mismo periodo de 2024 y un nuevo máximo trimestral para la compañía, después de mejorar un 5,7% el dato del tercer trimestre.

TSMC impulsada por las tecnologías de vanguardia

«Nuestro negocio en el cuarto trimestre se vio impulsado por una fuerte demanda de nuestras tecnologías de vanguardia», afirmó Wendell Huang, vicepresidente sénior y director financiero de TSMC. «De cara al primer trimestre de 2026, esperamos que nuestro negocio se mantenga impulsado por una fuerte demanda de nuestras tecnologías de vanguardia», añadió.

En concreto, de cara al primer trimestre de 2026, TSMC espera contabilizar una ventas netas de entre 29.706 y 30.736 millones de euros, lo que supondría un incremento anual de hasta más del 40% y superior al 8% en términos trimestrales.