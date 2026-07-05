Un incendio forestal declarado en Soneja (Castellón) ha obligado a desalojar a la población de Azuébar. La alcaldesa del municipio, Jessica Miravete, ha confirmado que, tras confinar a todos los vecinos, el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ha decidido evacuar a la población de forma preventiva dada la elevada presencia de humo en sus calles y la proximidad de la llama al núcleo urbano.

La Guardia Civil ha ido casa por casa para evacuar a todos los vecinos. Alrededor de 500 personas han tenido que salir de sus casas. El fuego tiene una evolución «negativa», informa el Consorcio Provincial de Bomberos. También se ha cerrado el puerto de Sagunto para ser punto de abastecimiento de los hidroaviones que participan en las labores de extinción.

Se han movilizado 10 medios aéreos y ocho unidades de bomberos forestales de la Generalitat, cuatro dotaciones del Consorcio, un agente medioambiental, una Unidad de Prevención de Incendios, coordinadores y técnicos forestales y un camión nodriza de 35.000 litros. La UME también se ha incorporado a los trabajos de extinción.

«Mucha precaución a la ciudadanía: seguid las recomendaciones de los canales oficiales. Y mucho ánimo a quienes trabajáis en la extinción del fuego», pide la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

Estamos trabajando de manera coordinada con la @GVA112 en el #IFSoneja: la @UMEgob se incorpora a la extinción del incendio. Mucha precaución a la ciudadanía: seguid las recomendaciones de los canales oficiales. Y mucho ánimo a quienes trabajáis en la extinción del fuego. https://t.co/aefRkeohxE — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) July 5, 2026

La Generalitat Valenciana ha decretado la Situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF), que exige la adopción de medidas de «protección y socorro» y la necesidad de que se incorporen medios extraordinarios.