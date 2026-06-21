Estabilizado el incendio en Estivella que ha obligado a cerrar el puerto de Sagunto y cortar la carretera N234

El incendio declarado en la localidad valenciana de Estivella, situada junto a la comarca del Camp de Morvedre, y que ha obligado a activar a cinco médicos aéreos y a un amplio dispositivo terrestre para sofocar las llamas, ya se encuentra estabilizado.

Los bomberos forestales se encuentran trabajando en la extinción del incendio declarado este domingo, según informa el Consorcio Provincial de Bomberos y el Centro de Coordinación de Emergencias.

La evolución favorable del fuego ha permitido la retirada de los cinco medios aéreos que se habían desplazado a la zona.

En concreto, han intervenido cinco dotaciones y las BRIFO del Consorcio con cuatro unidades de mando, además de cuatro unidades de bomberos y cinco aéreas de la Generalitat.

Cierra el puerto de Sagunto

El fuego ha obligado a la Autoridad Portuaria de Valencia a cerrar el Puerto de Sagunto por petición de los dos anfibios movilizados por el Ministerio de Transición Ecológica. Además, la Policía de la Generalitat ha cortado el acceso a la N234.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, se ha desplazado al Puesto de Mando Avanzado desplegado en la zona para «conocer de primera mano» los trabajos del dispositivo.