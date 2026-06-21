Alarma en Mallorca por un gran incendio en una zona agrícola de Inca

Los bomberos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) están trabajando para sofocar un incendio en Can Trujillo, una zona agrícola a las afueras del municipio de Inca, en Mallorca.

Por el momento, se desconocen las causas que ha originado el fuego, que se ha producido sobre las 14:15 horas del mediodía de este domingo y que ya se ha dado por controlado. Tal y como se puede ver en el vídeo, las llamas han creado una gran columna de humo negro que ha impactado a los vecinos de la zona.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos de los parques de Alcúdia e Inca para sofocar el fuego lo más rápido posible. También ha participado en las labores de extinción el helicóptero Milana.

Por el momento se desconocen los daños materiales que se hayan podido producir.