No fue un debate más. Y la derrota de Pedro Sánchez ante Alberto Núñez Feijóo se ha reflejado inmediatamente en las encuestas de opinión. El sondeo exprés de Data10 para OKDIARIO deja titulares claros: el líder del PP sacó anoche a 150.000 españoles de la abstención, logró que 70.000 votantes del PSOE decidieran pasar a hacerlo por el PP, y que esa cifra se eleve a 120.000 entre los que pensaban elegir la papeleta de Vox.

Este trasvase de votos generado por el debate, el segundo más visto en la historia de la democracia (10,2 millones de espectadores), tiene su correlato en la asignación de escaños. El PP sube 8, hasta los 137. El PSOE pierde 6 y cae hasta los 106. La mayoría absoluta de PP y Vox roza los 200 escaños.

Fue una noche amarga para el presidente del Gobierno y su equipo de campaña. El líder socialista salió del debate dejándose a 105.000 potenciales votantes, que ahora lo harán por el PP (70.000) y el Frente Amplio (35.000). Según el sondeo de Data10, Sánchez movilizó a 80.000 españoles que estaban instalados en la abstención, una cifra en cualquier caso insuficiente para evitar un saldo negativo de 25.000 votantes menos de los que tenía antes de entrar al debate.

La cara opuesta es la del PP. El triunfo de Feijóo ante Sánchez le reportó 340.000 nuevos votantes, desglosados así: 150.000 españoles irán a votar al partido del centroderecha cuando hasta anoche pensaban quedarse en su casa, 120.000 decidieron cambiar su papeleta de Vox por la del PP y 70.000 abandonaron a Sánchez seducidos por Feijóo tras el debate.

El PP crece en todos los frentes. Gana votantes en la abstención, se los roba al PSOE por el centro y a Vox por su derecha, lo que le permite crecer en la intención de voto hasta el 32,5%, un punto más que en el tracking electoral de un día antes. Un porcentaje que le reportan en este momento 137 escaños, 31 más de los que obtendría el PSOE.

El crecimiento post-debate del PP debilita a Vox, que pierde 4 diputados y cae hasta los 62. Son, en cualquier caso, casi el doble de los que el partido de Santiago Abascal logró en 2023 y aportación notable a la mayoría absoluta de la derecha, sólidamente instalada en torno a los 200 escaños, algo nunca visto en la historia de la democracia española.