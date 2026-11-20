La Cámara de Comercio de Alicante arrancará la conmemoración de su 140 aniversario con una gran celebración abierta a toda la ciudadanía que convertirá la Plaza del Puerto de Alicante en el epicentro de la Navidad y de los sectores productivos de la provincia de Alicante. Del 3 al 13 de diciembre, la entidad cameral organizará el ‘Mercadillo de San Nicolás’, un espacio concebido para acercar a los alicantinos y visitantes la tradición, el comercio y la cultura de finales del siglo XIX.

La apertura oficial tendrá lugar el jueves 3 de diciembre y marcará el inicio de doce días de actividades en un enclave emblemático para la historia económica de la provincia, la Plaza del Puerto de Alicante, estrechamente vinculado al desarrollo comercial de las comarcas alicantinas. En este sentido, la Plaza del Puerto se transformará en un espacio de encuentro donde tradición, historia, comercio y Navidad compartirán un mismo escenario.

El Puerto de Alicante, escenario de una gran celebración navideña

El ‘Mercadillo de San Nicolás’ contará con 14 casetas dedicadas a la promoción de los sectores productivos de la provincia con la venta de productos como la uva embolsada del Vinalopó, la granada mollar, turrón de Jijona, vinos de Alicante o juguetes.

Además, cuenta con una programación de actividades diseñada para todos los públicos: actuaciones, animación modernista, coches de época, chocolatada, actividades infantiles y familiares, concurso escolar de villancicos, experiencias gastronómicas y diversas propuestas culturales vinculadas a la historia y las tradiciones navideñas alicantinas. Todo ello con una ambientación especial que permitirá a los visitantes revivir la Alicante de 1887, año en que se crea la Cámara de Alicante.

Alicante, donde comienza la Navidad

La elección del ‘Mercadillo de San Nicolás’ como eje central de esta conmemoración sigue la tradición que sitúa a San Nicolás partiendo cada mes de diciembre desde el puerto de Alicante rumbo al norte de Europa cargado de regalos para los niños. Por ello, Alicante puede reivindicarse como una de las ciudades donde comienza la Navidad.

Una historia ligada al mar y al comercio que la entidad cameral ha recuperado con la edición especial de un cuento, ‘El Barco de San Nicolás’, que relata esta tradición alicantina y que se entregará ese día a todos los asistentes.

Un viaje al Alicante de 1887

La conmemoración permitirá trasladarse a la época en la que se funda la Cámara de Comercio, el año 1887. La Plaza del Puerto recreará el ambiente de finales del siglo XIX con personajes modernitas, vehículos de época y una puesta en escena inspirada en los años fundacionales de la entidad.

Además, se editará una publicación especial de ‘El Comercio de Alicante’ un periódico que recrea los tabloides del siglo XIX en el que redactores de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante han redactado diversas crónicas, con estilo de la época, de los principales hitos históricos de la Cámara de Alicante.

El Mercadillo abrirá todos los días de 10:00 a 21:00 horas, incluidos los festivos 6, 7 y 8 de diciembre. Los días 9, 10 y 13 de diciembre, el horario será de 10:00 a 20:00 horas.