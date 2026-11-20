El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, grabará una «acción» de campaña el próximo lunes con Daniel Alonso Agúndez, alias Plex, el youtuber pareja de la cantante Aitana, en el marco de la estrategia de los populares para seguir captando el voto de «públicos alternativos» ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo avanzan fuentes de Génova, que señalan que la grabación del jefe de la oposición con dicho creador de contenido audiovisual se emitirá «a partir del martes», sin concretar todavía el día de la próxima semana.

Las mismas fuentes enmarcan esta «acción» de Feijóo con Plex en el contexto de otras entrevistas que el líder del PP ha mantenido con otros creadores de contenido en esta campaña, como es el caso de Jordi Wild o de Ricardo Moya, autor del pódcast El Sentido de la Birra.

Asimismo, las fuentes de Génova apuntan que Feijóo empezará la última semana de campaña con sendas entrevistas en los servicios informativos de Antena 3 y Telecinco, y aseguran que en el tramo final acudirá también a la de Televisión Española, regulada por la normativa electoral.

Entretanto, en plena resaca del debate electoral de este jueves, donde Feijóo vapuleó a Sánchez, el vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, destacó que «queremos convocar a más españoles todavía al cambio, a la esperanza, a la ilusión del cambio» frente al proyecto del candidato socialista que, como se evidenció en el cara a cara, está «agotado», declaró.

En declaraciones a los medios de comunicación en Pinto (Madrid), Sémper, que acompañó a Feijóo en la víspera al debate electoral, puso de relieve que más de 10 millones de españoles –un 71%, de cuota de pantalla– vieron el cara a cara, lo que demuestra «las ganas, la necesidad y el ansia que tienen la mayoría de españoles de ver el cambio».

«Tuvimos la oportunidad de ver, por un lado, al presidente saliente, al señor Sánchez, tal y como es su proyecto político, agotado; y una alternativa luminosa, de esperanza, de ilusión, de un futuro mejor para los españoles que representó Feijóo», recalcó Sémper.

El portavoz de campaña defendió que el Gobierno que ofrece el PP se conformaría por gente competente, centrada en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. «Tenemos que pasar de tener ministros activistas y tuiteros a ministros competentes, serios y responsables. Este país tiene gente maravillosa y merece y necesita un presidente decente al frente del gobierno», afirmó.

«Rigor, seriedad en la gestión, pero también algo muy relevante, un Gobierno para todos. Un Gobierno que no sólo se dedique a gobernar para los que lo han votado, sino que convoque a los españoles a un proyecto nacional común y compartido», apostilló.