El Consell de Govern ha aprobado la creación de la Fundación Biodiversidad y Naturaleza de Baleares (Biona), una nueva entidad del sector público instrumental autonómico que asumirá las funciones del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib) a partir del 1 de enero de 2027.

Lo ha detallado este viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después de la reunión del Consell de Govern. El acuerdo autoriza previamente la extinción del Cofib y aprueba los estatutos de la nueva fundación, el plan de actuación inicial, el estudio económico-financiero y el presupuesto correspondiente al primer ejercicio.

La creación de Biona permitirá garantizar la continuidad del servicio de recuperación de fauna silvestre mediante un nuevo modelo de gestión pública, una vez finalice, el 31 de diciembre de este año, el convenio de colaboración vigente con la Fundación Natura Parc.

La nueva entidad quedará adscrita a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y tendrá carácter permanente y una duración indefinida.

Uno de los principales aspectos del acuerdo es la continuidad de los profesionales que actualmente realizan las labores del Cofib. Así, todo el personal de la Fundación Natural Parc a 31 de diciembre preste servicios en el Cofib quedará subrogado a Biona con las mismas condiciones y la misma modalidad contractual.

De este modo, el nuevo modelo permitirá preservar el conocimiento, la experiencia y la especialización acumulados durante más de dos décadas por los profesionales dedicados a la recuperación y conservación de la fauna silvestre de Baleares, ha destacado el Govern.

La Fundación Biona asumirá las actividades que hasta el momento realiza el Cofib, entre las que destacan la recogida y atención veterinaria de ejemplares de fauna silvestre, la recuperación de animales heridos o enfermos, la cría en cautividad de especies protegidas y la preparación de los ejemplares recuperados para que puedan ser liberados al medio natural.

Además, la nueva fundación tendrá un ámbito de actuación más amplio, que incluirá tanto el control y erradicación de especies exóticas invasoras como la conservación, restauración y mejora de la biodiversidad terrestre y marina, y de sus hábitats y ecosistemas en el ámbito las Islas.

Entre sus funciones también estarán el desarrollo de programas de educación ambiental, la divulgación de trabajos y la participación en actuaciones relacionadas con la protección de especies y la conservación del patrimonio natural.

Biona extenderá su actividad a todo el territorio balear y podrá realizar actuaciones fuera del archipiélago cuando estén vinculadas a fines de interés general para la comunidad autónoma.

Nuevo modelo de gestión pública

La creación de Biona responde a la finalización del convenio de colaboración entre el Cofib y la Fundación Natura Parc, suscrito en 2018 y prorrogado hasta finales de este año.

En este contexto, el pasado 25 de septiembre, la Junta Rectora del Cofib acordó iniciar el procedimiento para extinguir el Consorcio sin liquidación y dar continuidad a sus actividades mediante una nueva fundación pública.

El acuerdo aprobado establece que Biona asumirá la totalidad de los activos y pasivos del Cofib y se subrogará en sus derechos, obligaciones y relaciones jurídicas, incluidas las de carácter contractual, laboral y de la Seguridad Social. Esta fórmula permitirá mantener la continuidad de la actividad y de los objetivos.

La finalización del proceso de cesión y la extinción efectiva del Cofib se formalizarán mediante los correspondientes acuerdos de la Junta Rectora del Consorcio y del Patronato de la nueva fundación.

Biona contará con un patronato como órgano de gobierno y representación, presidido por la persona titular de la conselleria competente en materia de biodiversidad y protección de especies, y de una gerencia encargada de la gestión ordinaria.