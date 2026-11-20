El pequeño comercio de Palma logra paralizar que los aparcamientos de pago del centro sean sólo para residentes después de que la federación mayoritaria de comercio de las Islas Baleares, Afedeco, haya logrado el compromiso del alcalde de Palma, Jaime Martínez, para impulsar la suspensión temporal de la implantación de la Zona de Acceso Restringido (ZAR) en el centro de la ciudad y revisar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

La federación, además de agradecer la disposición del primer edil para este acuerdo, ha valorado también el respaldo de Vox a esta iniciativa, que permite abrir una vía para reconsiderar una medida que había generado una importante preocupación entre los comerciantes afectados.

La organización recuerda que esta ha sido una de sus principales reivindicaciones durante los últimos meses, después de recoger la inquietud de los establecimientos del centro ante la conversión de alrededor de 1.000 plazas de estacionamiento regulado ORA, destinadas a la rotación, en plazas reservadas exclusivamente para residentes.

La preocupación de Afedeco se centraba especialmente en las consecuencias que esta transformación podía tener sobre la afluencia de personas que se desplazan hasta el centro para realizar sus compras. La reducción de plazas disponibles para clientes, visitantes y usuarios podía convertirse en una dificultad añadida para acceder a los establecimientos y, por tanto, afectar directamente a la actividad comercial.

La presidenta de la entidad, Joana Maria Manresa Pastor, señala que «esta era una preocupación que nos habían trasladado muchos comerciantes del centro de Palma y que hemos defendido desde el primer momento. Nos preocupaba que eliminar tantas plazas de rotación dificultara la llegada de clientes y acabara reduciendo la afluencia de personas que vienen al centro a comprar. Por eso agradecemos que se haya escuchado al sector y que se abra la puerta a revisar la medida».

Manresa considera que el anuncio supone un primer paso para abordar el problema desde una perspectiva más amplia.

«No estamos en contra de mejorar la movilidad ni de atender las necesidades de los residentes. Lo que pedimos es que las decisiones se tomen teniendo en cuenta también la realidad del comercio. Un centro de Palma sin facilidades para que los clientes puedan acceder pierde atractivo y actividad. Necesitamos soluciones equilibradas que permitan mantener vivo el centro”.

Afedeco considera que la revisión del PMUS debe servir para analizar las consecuencias de las medidas previstas y garantizar que cualquier restricción de estacionamiento vaya acompañada de alternativas reales y suficientes, como aparcamientos disuasorios, estacionamientos públicos y mejoras efectivas del transporte público.

La entidad por ello reitera su agradecimiento al alcalde y a Vox por su disposición a facilitar este cambio de orientación y confía en que el compromiso se traduzca en decisiones concretas. Asimismo, mantiene su voluntad de colaborar con el Ayuntamiento y la Regiduría de Movilidad para aportar propuestas y trabajar en una solución consensuada.

Por último, recuerda que mantiene la vía contencioso-administrativa contra la resolución municipal y que el procedimiento constituye una garantía para defender los intereses del sector mientras se concreta una solución. “Nuestro objetivo nunca ha sido generar un enfrentamiento, sino evitar que una decisión de movilidad termine perjudicando al comercio y a quienes necesitan acceder al centro. Ahora tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien, escuchar a todos los afectados y encontrar un modelo que permita que Palma siga siendo una ciudad accesible, comercial y viva”, ha concluido Manresa.