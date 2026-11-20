La izquierda pone al borde del abismo al concesionario de basuras de Formentera al vetar en el pleno el pago de una deuda de 2,4 millones que el presidente del Consell, Óscar Portas de Sa Unió (PP y Compromís, 8 escaños) ha llevado a votación y ha sido rechazada por los cinco representantes de Gent x Formentera, los tres del PSOE y el conseller no adscrito, Llorenç Córdoba.

La propuesta, que tenía por objeto habilitar los recursos necesarios para hacer frente a las eventuales obligaciones económicas derivadas de las reclamaciones presentadas por PreZero el 16 de junio de 2023, que aún no han sido abonadas, y que puede tener consecuencias imprevisibles a fecha de hoy para empresa y trabajadores.

No olvidemos que ya el verano pasado Formentera estuvo al borde de una huelga de basuras que fue desconvocada in extremis, situación que de nuevo puede volver a repetirse si se pone en riesgo la viabilidad económica del concesionario ante el encarecimiento de los costes del servicio.

El contrato de recogida de residuos, adjudicado en 2007, venció el 25 de febrero de 2020. Para garantizar la continuidad del servicio, el Consell mantuvo la prestación con la empresa que ya lo gestionaba. La nueva licitación se publicó en noviembre de 2021 y el nuevo contrato se adjudicó el 28 de abril de 2023 y se formalizó el 23 de junio del mismo año.

Entre los conceptos que se están revisando se encuentran los costes adicionales de mantener el servicio con la maquinaria existente hasta la entrada en funcionamiento del nuevo contrato, el encarecimiento de los vehículos y de la maquinaria del nuevo contrato y los costes de financiación asociados. La valoración técnica provisional, comunicada el 10 de noviembre, asciende a 2.353.649,36 euros.

Los 2,4 millones de euros son el importe máximo que la propuesta preveía habilitar. El importe final que, en su caso, deba abonar el Consell se determinará cuando se resuelvan los expedientes y este importe podrá ser inferior al máximo previsto, pero en ningún caso superior.

La propuesta preveía financiar la modificación íntegramente con el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del presupuesto de 2025, sin reducir las partidas destinadas al funcionamiento ordinario de los servicios públicos.

Con el resultado de la votación, el crédito previsto en la propuesta no queda habilitado. Los expedientes relativos a las reclamaciones continúan en tramitación y determinarán qué importes, en su caso, debe asumir el Consell.

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, lamentó que la propuesta no haya prosperado.

«Habríamos querido salir de este pleno con los recursos previstos para poder abonar antes de fin de año los importes que, en su caso, se reconozcan en PreZero. Ahora tendremos que valorar qué opciones tenemos para hacerle frente», ha señalado.

Tras la sesión extraordinaria, se ha reunido la Junta de Portavoces, en la que se ha planteado aplazar hasta después de las elecciones el Pleno ordinario de noviembre, previsto para el día 27. La propuesta tiene por objeto preservar el carácter institucional del debate plenario en los últimos días de campaña, dado que varios consejeros forman parte de candidaturas al Senado y al Congreso.