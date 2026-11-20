El suceso que hace unas semanas sembró el desconcierto en las calles de Palma cuenta ahora con una prueba audiovisual que refleja la crudeza del operativo desde dentro. Un vídeo inédito grabado desde el interior de una patrulla muestra la espectacular persecución policial a un hombre que robó un vehículo de Protección Civil y sembró el caos en la capital balear.

La gran novedad de este documento audiovisual que ofrece en exclusiva OKBALEARES no es solo la temeridad de la huida a toda velocidad, propia de una película de acción, sino el tenso audio de la intervención. Y es que en la grabación se escucha nítidamente a uno de los agentes de la Policía Local de Palma retransmitiendo en tiempo real los movimientos del fugitivo, que tampoco tenía de carnet de conducir.

En concreto, se puede escuchar al policía dando instrucciones precisas, informando a sus compañeros de los caminos que va tomando y coordinando hacia dónde se dirige para poder acorralarlo y proceder a su arresto.

El vídeo, que condensa la adrenalina propia de una persecución de este estilo, aporta una nueva dimensión a unos hechos que ya conmocionaron a los vecinos. Todo ocurrió un martes, en torno a las 20:00 horas, cuando las centralitas de los servicios de emergencias comenzaron a recibir un aluvión de llamadas de ciudadanos desconcertados alertaban de que un coche de Protección Civil circulaba de forma errática y altamente sospechosa por la barriada de El Rafal.

El conductor, en un intento de abrirse paso en el tráfico, llevaba activadas en todo momento las señales luminosas y la sirena. Esta artimaña hizo que inicialmente peatones y conductores pensaran que el vehículo acudía a una emergencia real. Sin embargo, los derrapes, las maniobras temerarias y el paso reiterado por las mismas calles encendieron las alarmas de los testigos.

Tras las pertinentes comprobaciones cruzadas, la Policía Local confirmó el robo del vehículo oficial y desató el operativo para darle caza, momento en el que arranca la secuencia que ahora ve la luz.

La grabación radiografía una huida que atravesó gran parte de la ciudad. Guiados por las comunicaciones del agente que se escucha en el vídeo, las patrullas siguieron al sospechoso desde El Rafal hasta la calle Aragón, desviándose posteriormente hacia la zona de Son Banya.

Lejos de detenerse ante la incesante presencia policial que le pisaba los talones, el individuo pisó el acelerador y se incorporó a la Vía de Cintura. Durante el trayecto, el falso voluntario mantuvo las luces prioritarias y la sirena encendidas, multiplicando la confusión general de los conductores que se apartaban a su paso.

El audio refleja el clímax de la persecución cuando el delincuente enfila hacia el polígono de Son Castelló. Es allí, presionado por el dispositivo, donde el conductor decide abandonar el asfalto y adentrarse por una red de caminos de tierra, instante en el que las indicaciones del agente por la emisora resultan vitales.

Viéndose sin salida, el hombre abandonó el vehículo y emprendió una desesperada huida a pie por una zona cercana a varias viviendas para evitar su arresto. Fue su último aliento. El amplio despliegue de la Policía Local, que inspeccionó los alrededores palmo a palmo, culminó con la localización y detención del individuo. Los mismos agentes que protagonizan el tenso seguimiento del vídeo fueron quienes lograron interceptarlo y reconocerlo sin margen de duda, cerrando uno de los episodios más peligrosos vividos recientemente en el asfalto palmesano.