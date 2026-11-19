El Trofeo ABANCA Ciutat de Palma se convertirá este diciembre en la única regata de Baleares en alcanzar las bodas de brillante. La competición del Real Club Náutico de Palma (RCNP) celebrará su 75ª edición a lo grande, con el cartel de sold out: 297 embarcaciones de la clase Optimist, procedentes de 25 países, sobre un máximo de 300 plazas.

Creada en 1950, apenas dos años después de la inauguración del actual RCNP, la competición más antigua del archipiélago es, a su vez, una de las grandes pruebas nacionales de vela infantil y una cita casi ineludible para las flotas del norte de Europa, donde carecen de las condiciones que ofrece la Bahía de Palma para la navegación invernal.

El RCNP ha optado por limitar la inscripción para ajustar la participación a su capacidad organizativa y mantener la calidad deportiva. Según explica Pedro Marí, director técnico de vela del RCNP, el cupo contempla 260 plazas de inscripción general y otras 40 que el club se reserva para adjudicar por invitación.

La lista reúne representación de nueve comunidades autónomas y 94 clubes, cifras que superan incluso las mejores expectativas de la organización. «Tendremos una regata brillante para celebrar sus 75 años, un hito del deporte balear que también merece ser destacado y que da buena cuenta de la vocación deportiva de nuestro club desde su fundación», señala Manu Fraga, director del Náutico de Palma.

Favoritos

Entre los favoritos destaca el mallorquín Jan Palou, ganador del Ciutat de Palma de 2024 y de la Copa de España de Optimist de 2026, que en octubre conquistó el Campeonato de Europa por equipos junto a su compañera del RCNP Mary-Anne Osha, también inscrita.

Ambos compartirán campo de regatas con Lucas Garrido, bronce masculino en el Europeo de este año; Miguel Echávarri, vencedor de la Ora Cup Ora de 2026; Luca Nueschen, subcampeón de la Copa de España y tercero en la Ora, y Alejandro Alonso, ganador del reciente Meeting Internacional Ciudad de Vigo. Entre las referencias extranjeras figura el esloveno Mihael Zobec, tercero en la pasada edición del trofeo palmesano.

El evento comenzará oficialmente el 4 de diciembre con el registro de participantes. Las pruebas en el mar se disputarán del 5 al 8, con dos jornadas de series clasificatorias y otras dos de finales.

Programa

La actividad continuará en tierra al término de cada jornada, con meriendas para los participantes y sorteos de productos y regalos aportados por los colaboradores. La Sala Magna acogerá una acción de sensibilización medioambiental con Palma Aquarium, mientras que el recinto contará con un punto de venta de Naaix y un punto de información de Gold Winds.

Las familias dispondrán de un barco de espectadores para seguir las pruebas desde el mar los días 6, 7 y 8 de diciembre. Las salidas están previstas a las 10.30 horas, con regreso a las 15.00 y punto de encuentro en la Sala Magna, siempre que las condiciones meteorológicas permitan realizar la actividad.

La competición también podrá seguirse a través de las retransmisiones en directo del RCNP durante las cuatro jornadas de regata. Esta edición incorporará imágenes de drones, que ofrecerán una perspectiva aérea de las salidas, las maniobras y la evolución de la flota en el campo de regatas.

La entrega de premios cerrará las bodas de brillante del Trofeo ABANCA Ciutat de Palma el 8 de diciembre a las 18.00 horas.