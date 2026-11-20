La aplicación que nació originalmente con el propósito de conectar ideas y proyectos entre empresas y emprendedores con un alto coeficiente intelectual ha dado un giro estratégico radical a su modelo de negocio. Gifted IQ, impulsada por Gabriel Escarrer, nieto del histórico hotelero mallorquín Gabriel Escarrer Julià, se ha transformado y ahora ha lanzado GAIRA by Gifted IQ, una innovadora plataforma de evaluación psicométrica del talento dirigida a empresas y centros educativos que pretende revolucionar los recursos humanos.

El objetivo principal de este cambio es erradicar la intuición en las decisiones que marcan el futuro de las personas. Tradicionalmente, una empresa decide a quién contratar o promocionar basándose apenas en un currículum y unas entrevistas, mientras que los colegios orientan a sus alumnos apoyándose en sus calificaciones y en el tiempo, a menudo escaso, de los orientadores escolares.

Es por ello que GAIRA nace para aportar datos objetivos, revelando cómo piensa realmente cada persona, en qué destaca y qué la motiva. En concreto, busca que las decisiones de las empresas dejen de depender de la intuición para basarse en datos objetivos, midiendo el talento de cada individuo y su encaje en un puesto de trabajo.

En el ámbito empresarial, la plataforma reúne en un solo entorno seis evaluaciones distintas, desarrolladas con el apoyo de expertos de Wharton y Virginia Tech. Estas pruebas miden:

Capacidad cognitiva: Evalúa la memoria, velocidad de procesamiento, atención, juicio situacional y razonamiento.

Personalidad: Analizada mediante el prestigioso modelo científico Big Five .

Competencias y Creatividad: Identifica capacidades destacadas y mide el pensamiento divergente y la generación de ideas.

Inteligencia emocional y Adopción de IA: Muestra la gestión de las emociones y el grado real de adopción de la inteligencia artificial del usuario.

A través de la función «Encaje al puesto», las empresas describen a su candidato ideal con sus propias palabras, y el equipo de psicometría de GAIRA lo traduce a un perfil medible. Esto permite ver el grado de ajuste exacto de cada persona con la vacante, facilitando la selección de talento externo, fomentando la movilidad interna y reduciendo los costes asociados a decisiones de contratación erróneas.

Además, para colegios e institutos, GAIRA incorpora una séptima evaluación centrada en los intereses reales del estudiante. El proceso consta de tres fases: evaluación integral en línea, comprensión de cada perfil mediante informes visuales de fortalezas y evolución, y la recomendación final del itinerario académico más idóneo, ya sea una modalidad de bachillerato, un ciclo de FP o un grado universitario. La empresa subraya que esta tecnología no sustituye al orientador humano, sino que le proporciona datos objetivos para que dedique su tiempo a acompañar y no a recopilar información.

Toda la plataforma está unificada bajo una misma metodología, integrando a IRIS, un asistente de inteligencia artificial que interpreta los resultados y responde en lenguaje natural a las dudas de las organizaciones. Además, el sistema genera un «Mapa de Talento» interactivo que clasifica a los usuarios según su capacidad analítica y habilidades interpersonales, situándolos en categorías como referentes, especialistas, conectores, equilibrados o emergentes.

Expansión hacia el continente americano

Tras validar y consolidar este nuevo modelo en España, donde ya cuentan con 57 empresas y más de 310 centros educativos en su cartera, GAIRA ha iniciado una ambiciosa fase de internacionalización. Con el respaldo de inversores internacionales, la compañía madrileña ha anunciado su inminente expansión por América.

Este crecimiento estratégico tiene a Estados Unidos como mercado prioritario, utilizando Nueva York como punto de entrada, y se extiende con fuerza por Sudamérica con operaciones en República Dominicana, El Salvador y Argentina. Para dar soporte a este despliegue, que abarca tanto al sector público como al privado, la compañía se encuentra actualmente en pleno proceso de apertura de oficinas y ampliación de sus equipos locales en la región.

Según Gabriel Escarrer, CEO de la firma y máximo accionista del proyecto, esta necesidad de conocer el talento no entiende de fronteras, por lo que América representa el «siguiente paso natural» para la consolidación global de la compañía.