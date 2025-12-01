La apuesta tecnológica del nieto de Escarrer: lanza una red social sólo para usuarios con IQ superior a 120

«Soy Gabriel Escarrer, algunos sabréis quién soy y otros no. Simplemente os quería dar la bienvenida a Gifted IQ». Así arranca su vídeo promocional el nieto del histórico hotelero mallorquín y fundador de la cadena Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Julià, que ha lanzado una curiosa aplicación de móvil para emprendedores y gente con coeficiente intelectual alto.

El nieto del hotelero ha irrumpido de cuajo en el mundo tecnológico con el lanzamiento de una plataforma que, a pesar de estar todavía en una fase inicial, ya cuenta con más de 1.000 usuarios registrados. Bajo el nombre de Gifted IQ, esta startup pretende ser un espacio en el que compartir ideas y proyectos, además de conectar a empresas con gente con gran talento.

El joven explica que su nuevo proyecto busca crear un entorno «meritocrático, estimulante y con propósito» en que las «mentes brillantes» puedan colaborar y cooperar entre sí para desarrollar y potenciar sus proyectos e ideas.

Lo llamativo de esta nueva aplicación de Escarrer es que no es apta para todos los públicos. Según cuenta el joven emprendedor, se trata de una «red social para gente con altas capacidades». Y es que para acceder a ella, hay que superar un test cognitivo con una nota superior a 120, según aparece en la página web.

«Nos dimos cuenta de que había gente que tenía más oportunidades que otras. Y entonces decidimos parar de ser hipócritas», explica el empresario y «líder tecnológico» mallorquín.

El joven se describe a sí mismo como el «visionario detrás de la red social que une empresas con personas GIFTED», que no son otras que aquellas con altas capacidades intelectuales, ya sea un nivel de inteligencia superior a la media o una habilidad excepcional en áreas específicas.

Hay que recordar que Gabriel Escarrer tiene una amplia trayectoria a sus espaldas como analista de inversiones en grandes corporaciones. Además, tiene un grado en Estudios Empresariales y Economía por la Loughborough Business School (Reino Unido) y, por si fuera poco, ha cursado programas de finanzas en universidades como la de Oxford.