Las palabras no sólo sirven para comunicar lo que sucede a nuestro alrededor. También pueden utilizarse para cambiar la percepción de la realidad, esconder determinadas actuaciones y conseguir que la población acepte situaciones que, explicadas de otra manera, resultarían inaceptables. George Orwell, uno de los escritores más influyentes del siglo XX, dedicó buena parte de su obra a denunciar este mecanismo. En su ensayo La política y el idioma inglés, publicado en 1946, dejó una reflexión especialmente contundente. «El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verdaderas y el asesinato respetable, y para dar apariencia de solidez al puro viento». Una crítica a la manipulación del discurso que continúa siendo objeto de debate.

La advertencia de George Orwell sobre el lenguaje político

La reflexión pertenece a Politics and the English Language, un ensayo que George Orwell publicó en abril de 1946 en la revista británica Horizon. En él, el escritor analizaba cómo determinados políticos y responsables públicos recurrían a expresiones complejas, ambiguas y deliberadamente imprecisas para ocultar lo que realmente querían decir.

Su argumento era que el deterioro del lenguaje no constituía únicamente un problema gramatical. También podía convertirse en una herramienta para deformar el pensamiento. Cuando una persona utiliza palabras para esconder sus verdaderas intenciones, el mensaje deja de servir para explicar los hechos y empieza a funcionar como un mecanismo de encubrimiento.

George Orwell insistía, además, en que esta práctica no pertenecía exclusivamente a una ideología. En el propio ensayo aclaraba que su crítica podía aplicarse, con diferentes matices, a todos los partidos políticos, desde los conservadores hasta los anarquistas. ￼

Las palabras que esconden la realidad

Para explicar su teoría, George Orwell utilizó ejemplos muy concretos. Señaló cómo bombardear pueblos indefensos podía describirse como «pacificación», expulsar a millones de campesinos de sus tierras como un «traslado de población» y encarcelar o ejecutar a personas como una «eliminación de elementos indeseables».

El objetivo de estas indirectas era evitar que quien escuchase esas expresiones imaginase las consecuencias reales de los acontecimientos. De esta manera, el lenguaje podía suavizar la violencia, justificar decisiones políticas y reducir la capacidad de reacción de la sociedad.

El escritor también propuso seis reglas para mejorar la comunicación, como utilizar palabras sencillas, eliminar términos innecesarios, evitar las expresiones desgastadas y dar prioridad a la claridad. Su intención era que el lenguaje sirviese para transmitir pensamientos, no para esconderlos.

Quién fue George Orwell, autor de ‘1984’

George Orwell, cuyo verdadero nombre era Eric Arthur Blair, nació el 25 de junio de 1903 en Motihari, India, cuando el territorio todavía formaba parte del Imperio británico. Fue novelista, periodista, ensayista y crítico literario, y se convirtió en una de las voces más reconocidas contra los totalitarismos.

Entre sus obras más conocidas destacan Rebelión en la granja (1945) y 1984 (1949). Ambas exploran el abuso del poder, la propaganda y los mecanismos utilizados por los regímenes autoritarios para controlar a la población. Falleció en Londres el 21 de enero de 1950, a los 46 años, a causa de la tuberculosis.

Casi ocho décadas después de publicar su ensayo, su advertencia continúa invitando a reflexionar sobre la responsabilidad de quienes comunican. Su mensaje es claro, ya que cuando las palabras dejan de describir los hechos con precisión, también se vuelve más difícil distinguir la verdad de la manipulación.