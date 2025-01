Del ‘1984’ de Orwell al ‘2025’ de Sánchez

Iniciamos un nuevo año político que el sanchismo va a inaugurar con la primera entrega de la novela de 90 capítulos dedicada a conmemorar la muerte de Franco, sucedida 50 años atrás. Se adelanta once meses a su fallecimiento como prueba de su gran actualidad. En ella su autor plagia la tesis del escritor de seudónimo George Orwell, autor en 1949 de la famosa novela distópica 1984, que en 2025 quiere reeditar Pedro Sánchez, sin seudónimo y cual otra tesis doctoral suya: «Quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado, controlará el futuro».

Ya con Rodriguez Zapatero en 2007, la comenzó a aplicar al pretender imponer con su ley de la «Histórica Memoria» el relato del Frente Popular como el obligatorio del periodo de la Guerra Civil hasta la Transición. Y no satisfechos del resultado, Sánchez le dio otra vuelta de tuerca a ese relato histórico con su ley de la «Democrática Memoria». Es de esperar no obstante que escriba otra mucho más actual para explicar la vida y milagros de un tal José Luis Ábalos al mando del PSOE, junto a un grupo integrado por los Koldo García, Santos Cerdan y Víctor de Aldama. Los españoles merecen conocer a ese cuarteto cooperador necesario del milagro político de que Pedro Sánchez, al que su partido había expulsado de la secretaria general, la recuperara apenas unos meses después.

Por supuesto a ese equipo de gala se podrán añadir en sucesivos capítulos, su mujer Begoña Gomez, su hermano músico David así como su Fiscal General del Estado. Esta otra novela puede estar interpretada por Broncano y LalaChus y prologada por el triministro de Estado, para hacer frente a eventuales provocaciones de la ultraderecha a tan apasionante obra. Y emitidos sus capítulos en La 1 en horario prime time cada cuatro días, para competir en la batalla por la audiencia. No hace falta ser demasiado listo para conocer la intención del sanchismo con este IV año triunfal de «Sánchez contra Franco», programado para debatir sobre lo que más preocupa a los españoles en este momento, una vez que ya exhumado su cadáver de la Basílica del Valle de los Caídos, no hay posibilidad de otra exhumación.

Sería oportuno no obstante aprovechar esa obra para explicar a los españoles actuaciones que no resultan muy acordes con sus innumerables años de honradez y otros aspectos de aquella y actual época. Desde luego, con la Inteligencia Artificial incluso Sánchez podría debatir con Franco y demostrar que ya sabe lo que es una nación para que Patxi López no tenga que volver a preguntárselo. Y aprovechar, por ejemplo, para comprobar si es verdadero el minuto de silencio guardado por la Asamblea General de la ONU en señal de duelo por la muerte de Franco, lo que sin duda es un bulo increíble de la «fachosfera», ya que hasta la ONU parecería franquista. Que resulta más sorprendente todavía teniendo en cuenta que el sanchismo no guardó siquiera ese respeto a las víctimas de la DANA para nombrar a sus consejeros de TVE.

Sabemos que esa novela está escrita para captar la atención de los españoles en torno a Franco ante la posibilidad de que pudiera revivir y colocarse al frente de la ultraderecha para liderar un golpe contra el sanchismo progresista que ha conseguido colocar a la democracia española en una referencia mundial en el ranking de calidad. Pero sin perjuicio de ello insistimos en considerar que junto a la perenne actualidad de la muerte de Franco también es necesario hablar de lo actual ya que los españoles necesitan que se les explique si lo de Ábalos , Koldo, Aldama… y la familia de Sánchez es un lodazal de bulos o tiene algún fundamento, como sostienen la ultraderecha y algunos jueces. Como vemos, este 2025 se presenta apasionante con esta serie dedicada a explicarle a los españoles quién era Franco para que den gracias a que muriera. Con demócratas ejemplares como Otegi y sus colegas sucesores de ETA, los golpistas separatistas como Puigdemont y los muy demócratas comunistas y populistas de Yolanda, tan admiradores de Maduro.Y liderados por el no menos ejemplar y progresista cuarteto sanchista.