ZP: las sospechas por China aumentan

Hemos sabido que el austero José Luis Rodríguez Zapatero tiene una lujosa villa en Lanzarote, cerca de donde la familia Sánchez/Gómez se relaja por cuenta del contribuyente. ZP, el íntimo amigo de Maduro, se tirará dos meses de asueto y, entre conspiración y conspiración, eso sí, rodeado de guardias civiles que le coloca el inexportable Marlaska, aquel juez más falso que un euro de madera.

En efecto. Mientras la Unión Europea, el club libre y democrático más imponente del mundo, le ha puesto el ojo a sus andanzas por Pekín, al mismo tiempo los poderosos servicios de Información e Inteligencia de Estados Unidos siguen sus pasos en todo aquello que tiene relación con sus contactos con dictadores caribeños o asiáticos. Hace años que en Washington conocen las derivas zapateriles, siempre cerca de aquellos regímenes que buscan zaherir a la primera potencia del mundo.

Lo de ZP, Pepiño Blanco y Albares con Huawei (es decir, el régimen comunista chino, el mismo que masacró a los estudiantes sin compasión en la Plaza Tiananmen) merece una explicación oficial, a ser posible, en sede parlamentaria. Hay que conocer lo que han hecho y hacen. Lo que han cobrado y cobran. Porque las sospechas van cada día en aumento. Lo de los dineros de Zapatero se ha convertido en un secreto de Estado silente. Guarda silencio como si tuviera algo que ocultar. Y la mayoría de ciudadanos españoles cree, en efecto, que tiene bastante que ocultar.

Resulta que la multinacional tecnológica china está inserta en todos los puntos estratégicos de España. Resulta que mientras la Unión Europea lleva tiempo alertando acerca de esas concomitancias entre los zapateriles sanchistas y los sátrapas comunistas de Pekín, el Gobierno se llama andana. ¡A ver si la UCO está persiguiendo a tres chorizos, que lo son, y va a resultar que lo mollar se les pasa por alto!

Hace ya algún tiempo que un oficial superior del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) me puso en aviso periodístico acerca de los trajines del ex presidente que consiguió en siete años destrozar España y colocar al país en la más absoluta bancarrota. El inútil resultó que también era un tipo aprovechado y con hijas.