Un mauritano apuñala a otro hombre en Palma en una discusión por diez euros

Una discusión por diez euros en Palma ha acabado con un hombre apuñalado e ingresado con heridas graves en el Hospital Son Espases y con otro, de origen mauritano, detenido.

Los hechos ocurrieron, según ha indicado la Policía Nacional en una nota de prensa, el pasado sábado de madrugada, en el barrio de La Soledad, cuando dos hombres estaban tomando una consumición en un establecimiento. Ha trascendido que el agresor es un hombre de origen mauritano. La Policía Nacional no ha facilitado, en cambio, la nacionalidad de la víctima de este apuñalamiento con una botella rota.

Durante la noche, uno de ellos le dejó diez euros al otro para pedir más bebida. Minutos más tarde, la víctima le pidió que le devolviese el dinero. En ese momento, el deudor se negó a devolver el efectivo, cogió un vaso, lo rompió y se lo clavó a su compañero, de manera sorpresiva, en el cuello.

Rápidamente llegaron al lugar efectivos sanitarios y patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional.

Los trabajadores de la ambulancia consideraron que las heridas eran de especial gravedad y que corría riesgo la vida de la víctima, por lo que fue rápidamente evacuada a un centro hospitalario.

Varios testigos corroboraron que los dos hombres se pelearon y uno de ellos, tras romperlo, le clavó un vaso de cristal al otro en el cuello dejándolo malherido.

Los agentes de Policía Nacional localizaron instantes después al agresor, aunque este ya se había deshecho del vaso usado como arma. Tras entrevistarse los policías con él y confirmar el agresor que había apuñalado a su compañero, fue detenido acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.

