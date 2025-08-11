El Real Mallorca empieza la Liga con luces y sombras

El Mallorca entra en la semana en la que va a comenzar la Liga enfrentándose en Son Moix al vigente campeón, el FC Barcelona, con luces y sombras. El equipo viene de dar una buena imagen en el Ciutat de Palma ante el Hamburgo, pero aún escuece la goleada encajada ante el Olympique de Lyon y, sobre todo, lo que más preocupa es la falta de mordiente en ataque, algo que se espera solucionar con la llegada de Mateo Joseph, cedido por el Leeds.

Que el Mallorca tiene muy poco gol salta a la vista. 1-0 al Sant Andreu, 2-1 al Al-Ahli, 0-4 con el Olympique de Lyon, 1-1 con el Pama, 0-2 en Sa Pobla y 2-0 en el Ciutat de Palma al Hamburgo. Son nueve goles en seis partidos, tres de ellos ante equipos notablemente inferiores, pero es que además dos fueron de penalti y otro en propia puerta. Vedat Muriqi, que pasa por ser la solución goleadora de la plantilla, ha acabado la pretemporada con una sola diana…y de penalti.

En defensa, eso sí, más allá del borrón ante el Olympique el equipo ha cumplido. Ha acabado a cero ante el Sant Andreu, el Poblense y el Hamburgo y la pareja Valjent-Raíllo ha vuelto a demostrar su alto nivel. Eso, sin contar con la magnífica actuación de Leo Román en el Ciutat de Palma. El portero ibicenco, renovado hasta 2030, está ante la que puede ser la temporada de su consolidación en la elite.

A todo esto, el sábado viene a Palma un Barcelona en estado de gracia que le marcó ayer cinco goles al Como, y que ha firmado un pleno de victorias en la pretemporada. No parece el partido propicio para que el Mallorca empiece sumando, pero hay que recordar que en el debut de la pasada Liga se enfrentó al Real Madrid de Mbappé consiguió arrancar un empate a uno, así que desde luego nada es imposible, y con esa fe ha comenzado el equipo el trabajo de una semana que culminará con su estreno oficial en la temporada 2025-26.