Adiós al edredón: su sustituto es más cómodo, ocupa menos y es tendencia en los hoteles de lujo

El sustituto del edredón ha llegado a los hoteles de lujo, podemos descubrir lo mejor de un tipo de ropa de cama que pronto estará en todas las camas. Nos hemos acostumbrado a invertir en bienestar desde la pandemia y hasta estos días, el descanso en casa es fundamental que se realice de la mejor forma posible. Queremos estar muy pendientes de una serie de elementos que van llegando y que pueden acabar marcando unas fechas que serán claves en estos momentos. Un cambio de tendencia que acabará siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades.

Una cama bien hecha es fundamental y nos ayudará a descansar de la manera que necesitamos. El sustituto del edredón puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos y está muy visible en esos hoteles de lujo donde miman al máximo a cada uno de los que los visitan. Son tiempos de aprovechar todas las herramientas a nuestra disposición y hacerlo de la mejor manera posible. El edredón se despide para dar paso a una nueva moda a la hora de hacer la cama que podemos copiar.

El edredón tiene los días contados

Ahora que llega el frío, nos centramos en unas mantas que pueden cambiarnos la vida, en especial, si tenemos en cuenta que estaremos invirtiendo en ese descanso que es indispensable que empecemos a disfrutar. Cuando el tiempo es esencial y las horas de sueño se convierten en una necesidad, estamos a merced de un giro radical que llega para quedarse.

Ese edredón que quizás no esperaríamos tener tan cerca ha acabado siendo una realidad que se despide. Dejar atrás una prenda de cama que puede ser esencial, ese tipo de detalles que se convertirán en esenciales y que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Los hoteles de lujo son expertos en cuidar hasta el último detalle que necesita el visitante para sentirse especialmente bien. Estar muy pendientes de determinadas situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán en estos días que tenemos por delante.

Es importante cuidar la calidad de ese colchón o cojines en los que dormimos, pero también la ropa de cama que utilizamos. Podremos conseguir el fin necesario para hacer realidad un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos tiempos que corren.

Los hoteles de lujo ya tienen el sustituto del edredón

Ese pesado edredón que, aunque sea de buena calidad, se acabará convirtiendo en un problema para todos, puede ser clave a la hora de determinar todo lo que nos espera. El final de esta pieza esencial para muchas camas está cerca y lo que se busca es un lugar en el que poder descansar de la mejor manera posible.

Los hoteles de lujo amplían el bienestar en sus instalaciones, incluyendo un tipo de manta que ayuda a reducir el estrés y favorece el descanso. Parece imposible, pero acabará siendo una realidad en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales.

Los expertos de TherapyBlankets nos explican que: «Confiamos desde hace mucho tiempo en la eficacia de nuestras mantas terapéuticas. Sin embargo, para nosotros es importante seguir desarrollándonos constantemente y también permitir y probar cosas nuevas. Las mantas terapéuticas, como mantas excepcionales, requieren consideraciones mucho más cuidadosas que la fabricación de mantas normales. Sin embargo, gracias a los comentarios de nuestros clientes, no nos ha sido difícil establecer un enfoque. Por eso hemos ideado un nuevo modelo de manta ponderada que supera hábilmente las debilidades anteriores y facilita su uso».

Siguiendo con la misma explicación: «La manta ponderada Premium representa literalmente el 100% de equilibrio e innovación. No más cuadrados, bolitas de vidrio, lazos ni cintas. En su lugar, hay bolitas metálicas distribuidas uniformemente que están fijadas en el interior de la manta. La funda se sujeta exclusivamente con una cremallera al relleno. Esto permite que la funda se pueda quitar y cambiar fácilmente del relleno. Además, la fijación de las bolitas metálicas asegura que el peso no se desplace con el movimiento. Esto es especialmente beneficioso para las personas que se mueven mucho durante la noche. La llamada Estimulación de Presión Profunda alcanza un nuevo nivel al aplicar presión al cuerpo con el peso en intervalos uniformes».

Las características de esta manta merece que las tengamos en cuenta para poder determinar en todo momento cómo usarla en nuestra casa que parecerá con ella un hotel de lujo: