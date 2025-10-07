Adiós para siempre al edredón: su sustituto ya está aquí y lo usan en los mejores hoteles

El sustituto del edredón ya está en los mejores hoteles y pronto llegará a todas las casas, es un buen básico fácil de mantener y duradero. Una de las cosas que pensamos al llegar a un hotel y encontrarnos con un edredón, es en las batallas que ha vivido esta prenda de ropa. En nuestra casa, tiene sus luchas nocturnas, pero no deja de ser nuestro, uno de fuera puede enfrentarse a cientos de personas en un año.

Pese a que la limpieza en los hoteles es más elevada, no debemos olvidar lo costoso que suele ser de limpiar. Las colchas vuelven a ser tendencia y lo hacen con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden estar marcándonos de cerca, sin olvidar la importancia de una de esas piezas que no podemos dejar escapar. De una forma que quizás deberíamos empezar a visualizar y que hasta el momento puede acabar siendo clave en estos días que tenemos por delante. Si estás pensando en buscar un sustituto para el edredón, los mejores hoteles ya tienen la solución perfecta.

Le diremos adiós al edredón

Este tipo de pieza de cama ha acabado siendo una de las más se usa en la mayoría de las casas. Un solo edredón puede acompañarnos toda la temporada, es fácil de lavar su funda y en esencia cumple con su función, aunque los tiempos cambian y las tendencias también.

En ropa de cama, volvemos a los tiempos en los que la materia prima acabará siendo el elemento más importante de todos. Necesitamos tenerla siempre en consideración y lo haremos de tal forma que seguramente vamos a poder conseguir un plus de buenas sensaciones en este preciso momento.

Son días de aprovechar al máximo cada pieza que llega a nuestra casa y en este momento, quizás nos despierte el interés, un elemento que se ha convertido en uno de los más deseados por estos expertos que tenemos por delante. Un buen básico que, sin duda alguna, acabará siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades.

Es momento de aprovechar al máximo una forma de hacer realidad determinados cambios que pueden acabar marcando una diferencia importante y que, sin duda alguna, será lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, si quieres darle un nuevo aire a tu cama en este cambio de estación, toma nota de la prenda definitiva.

Este es el sustituto que se usa en los mejores hoteles

En los mejores hoteles tenemos un sustituto del edredón que debemos empezar a considerar, es más higiénico y de lo más práctico. Justo lo que necesitamos para estos días que tenemos por delante y que puede acabar marcando un antes y un después en estos días de transición hacia el otoño o el invierno.

Los expertos de Noxnox nos explican qué es una manta ponderada: «Una manta ponderada es un tipo único de manta que contiene peso distribuido de manera uniforme—frecuentemente de pequeñas perlas de vidrio—diseñada para aplicar una presión suave y reconfortante sobre tu cuerpo. Esta presión, al igual que un abrazo cálido, puede ayudar a reducir el estrés y promover la relajación, lo que conduce a un mejor sueño y a un bienestar mejorado».

Siguiendo con la misma explicación, este elemento tiene muchas ventajas: «Las mantas ponderadas proporcionan una presión suave y uniforme que puede ayudarte a conciliar el sueño más rápido y a mantenerte dormido por más tiempo. Este efecto está relacionado con una reducción en el cortisol—la hormona del estrés—y un aumento en la melatonina, la hormona responsable de regular tu ciclo de sueño. Como resultado, puedes experimentar un descanso más profundo y reparador cada noche. La suave compresión de una manta pesada puede imitar la sensación reconfortante de un abrazo, fomentando la liberación de oxitocina—frecuentemente llamada la «hormona del amor». Esta sensación calmante ayuda a reducir la ansiedad, disminuir la tensión y promover la relajación mental y física en general, permitiéndote relajarte después de un largo día. Al ayudar a aumentar los niveles de serotonina—el neurotransmisor asociado con la felicidad—las mantas ponderadas pueden contribuir a una mejor sensación de bienestar. La presión reconfortante también puede apoyar un mejor equilibrio emocional, facilitando el afrontamiento de los estresores diarios y disfrutando de una mentalidad más relajada y positiva. Según varios estudios científicos en los EE. UU. y Europa, las mantas ponderadas pueden tener un impacto positivo tanto en adultos como en niños que enfrentan:

ADHD (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad). La presión suave puede ayudar a mejorar el enfoque, la concentración y reducir la inquietud. Ataques de Ansiedad. La sensación de ajuste a menudo se compara con un abrazo reconfortante, ayudando al cuerpo a relajarse y calmar los pensamientos acelerados. Trastorno del Espectro Autista (TEA). Puede reducir la sobrecarga sensorial y proporcionar una sensación de seguridad. Trastornos del Sueño. Ayuda a los usuarios a conciliar el sueño más rápido, a permanecer dormidos por más tiempo y a disfrutar de un descanso más reparador. Síndrome de Piernas Inquietas (RLS). Puede aliviar las sensaciones incómodas en las piernas, promoviendo un sueño más pacífico. Síntomas de Depresión. Al aumentar las hormonas que generan bienestar y reducir el estrés, las mantas ponderadas pueden ayudar a mitigar ciertos síntomas depresivos.

Para más detalles sobre el uso de mantas ponderadas con fines terapéuticos, explora recursos en línea y estudios de investigación en inglés que profundizan en la ciencia detrás de las mantas ponderadas».