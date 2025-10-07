Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: la enfermedad letal de Petra genera conmoción
Se debate entre la vida y la muerte
La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido convertirse en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 6 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 690 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han visto cómo Adriano ha tomado la decisión de quedarse en palacio. Además, por mediación de Martina, el marido de Catalina ha cedido la gestión de las tierras tanto a Leocadia como a Jacobo. Petra está cada vez más enferma, mientras que el doctor Salazar acaba confirmando el diagnóstico fatal: tiene tétanos. Todo ello mientras la repentina marcha de Ricardo ha sacudido, de lleno, al servicio. Sobre todo a Santos, que no se lo esperaba en absoluto.
Curro exige a Cristóbal que haga todo lo que está en su mano para que regrese Pía, mientras que Vera opta por romper todo vínculo con Lope tras perder el apoyo de su hermano para regresar a casa de sus padres. Toño anuncia su boda con Enora, lo que llena de felicidad a todo su entorno. La ruptura de Curro y Ángela se torna definitiva, puesto que los acontecimientos que están surgiendo a su alrededor no están favoreciendo a que puedan vivir su amor con total libertad. Lo que nadie esperaba en palacio es que en la cena familiar, el Capitán de la Mata se fuese a armar de valor para pedir la mano de Ángela frente a todos. Una situación verdaderamente sorprendente que, como era de esperar, va a dar mucho de qué hablar.
¿Qué sucede en el capítulo 691 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 7 de octubre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Curro y toda la familia Luján observan, destrozados, la pedida de mano de Lorenzo a Ángela. Adriano continúa sin levantar cabeza debido a la ausencia de Catalina. De hecho, lo único que va a animarlo es saber que Leocadia ha contratado a un detective privado para encontrarla.
Lejos de que todo quede ahí, Martina escribe a Margarita para contarle los últimos acontecimientos en palacio, aunque decide ocultar la próxima boda de Lorenzo con Ángela. La noticia de la enfermedad letal de Petra supone un durísimo golpe para sus compañeros, pero también para los señores.
Vera sigue manteniendo distancias con Lope, aunque sospecha que va a volver a verse las caras con su hermano. En cuanto a Manuel, continúa desconfiando de Enora y no duda en ponerla a prueba para salir de dudas. Pía regresa a palacio y lo primero que pregunta al llegar es dónde se encuentra Ricardo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)