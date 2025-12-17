Almudena y Borja se besan en ‘La isla de las tentaciones 9’ y las redes no tardan en reaccionar

La pasada noche del 16 de diciembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de La isla de las tentaciones 9. El popular formato se ha convertido en uno de los más vistos de la temporada, a pesar de sus tres emisiones semanales. Y es que, la intensidad de la edición no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, la historia de Almudena y Darío, pareja que lleva 11 años de relación, ha dado mucho de qué hablar. Pues, las deslealtades del joven hacia su chica han terminado por dinamitar su historia juntos. Una situación que ha provocado que el público simpatice con la participante.

Por ello, y tras ver cómo Almudena ha sufrido, día tras día, por las actitudes de Darío, el acercamiento que ha tenido con su tentador ha sentado como una victoria. La participante y Borja se han conocido en la villa de manera lenta y respetuosa. Pues, aunque la atracción ha estado ahí desde el primer momento, el joven la ha respetado. Pero, visto lo visto de su novio, ella ha decidido también disfrutar de la experiencia que le ofrece República Dominicana.

Almudena y Borja tienen su esperado beso en ‘La isla de las tentaciones 9’

Almudena y Borja se han besado. El esperado momento ha tenido lugar mientras las chicas y los tentadores estaban jugando a pasarse el hielo. Un encuentro donde los jóvenes terminaron dando rienda suelta a sus sentimientos y se dejaron llevar. «Fue un beso lento, romántico y acompañado de caricias que lo decían todo», comentó ella en uno de los totales.

Como era de esperar, este encuentro entre Almudena y Borja ha sido muy celebrado por sus compañeras. Pues, era la única que faltaba por dejarse llevar, sin contar con la nueva incorporación. Pero, no fueron las únicas, en redes sociales los seguidores del formato también han aplaudido este momento. Y es que, no es ningún secreto que Darío se ha ganado una gran cantidad de retractores.

Las redes sociales celebran el beso de Almudena y Borja

Actualmente, el vídeo del beso de Almudena y su tentador casi alcanza las 300.000 visualizaciones. La prueba fehaciente que refleja lo mucho que la audiencia llevaba esperando este momento. Además, y lejos de quedar aquí, los comentarios no se han hecho de esperar. «España unida como con el gol de Iniesta», «La infidelidad más celebrada por toda España y de todas las ediciones» o «El concepto de que este momento es el más esperado por toda España, es que ni con Montoya estaba España tan unida», son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Y es que, sin lugar a dudas, las expresiones más repetidas han sido las de «¡por fin!» o «¡al fin!». Un esperado momento que terminó por superar todo lo que acontecido después, incluso, la falsa boda entre Barranco y Helena. Pues, los espectadores de La isla de las tentaciones 9 ya han dejado claro qué pareja es su favorita. Almudena y Borja han sabido conocerse, sin prisas y con calma. Un acercamiento respetuoso donde han querido labrar primero una amistad. Pero, en Villa Playa, al final, todo puede suceder.