Tras el comienzo de la semana, en la que Pablo Motos y los suyos lideraron con la visita de Malú, este martes 16 de diciembre hemos vuelto a ser testigos de una batalla entre El Hormiguero, La Revuelta y La isla de las tentaciones 9, los grandes pesos pesados del access prime time. De esta forma, es el momento más que perfecto para conocer los datos de audiencia obtenidos no solamente por estos programas, sino también por los del resto del prime time. Todo ello teniendo en cuenta que se trataba de una noche en la que había fútbol, concretamente el partido de Copa del Rey que enfrentaba al Guadalajara y al F.C. Barcelona.

Así pues, El Hormiguero suma una nueva victoria, por lo que continúa con su excepcional racha de buenos datos de audiencia frente a su principal rival. La visita de Abraham Mateo ha anotado un 14.5% y 1.862.000, mientras que La Revuelta ha podido recuperar la segunda posición en el access prime time que le había arrebatado La isla de las tentaciones 9 el pasado lunes, tras haber anotado un 11.2% y 1.436.000. En cuanto a Sandra Barneda y sus parejas, se han tenido que conformar con un 10.1% y 1.301.000. En la pelea por las segundas cadenas, Cuatro lidera con First Dates, haciéndose con la cuarta plaza de la noche (6.3% y 807.000), mientras que Cifras y letras le ha pisado los talones (6.2% y 809.000). El Intermedio, por su parte, ha rendido por debajo de lo habitual tras haber cosechado un 5.4% y 705.000.

‘El Hormiguero’: 14.5% y 1.862.000

‘La Revuelta’: 11.2% y 1.436.000

‘La isla de las tentaciones’: 10.1% y 1.301.000

‘First Dates’: 6.3% y 807.000

‘Cifras y letras’: 6.2% y 809.000

‘El Intermedio’: 5.4% y 705.000

Audiencias del martes 16 de diciembre en prime time

En las últimas semanas, la noche de los martes ha sido para Marc Giró y su Late Xou, pero todo ha cambiado tras lo sucedido el pasado 16 de diciembre. ¿El motivo? La serie turca Renacer ha obtenido el dato más alto de cuota de pantalla en el prime time, con un 11.1% y 759.000, frente al 10.9% y 824.000 que ha obtenido el programa que se emite en La 1 de Televisión Española.

En cuanto a la emisión de un nuevo capítulo de La que se avecina, no ha llegado a las dos décimas (9.2% y 659.000), mientras que Código 10 continúa en su línea tras anotar un 7.4% y 441.000. Respecto a Batalla de restaurantes, sigue dando alegrías a laSexta (5.1% y 428.000). Especial mención al partido de Copa del Rey entre el Guadalajara y el F.C. Barcelona, que se emitió en dos canales de Movistar Plus+, cosechando un 6.7% y 862.000 entre ambos.

‘Late Xou con Marc Giró’: 10.9% y 824.000

‘Renacer’: 11.1% y 759.000

‘La que se avecina’: 9.2% y 659.000

‘Código 10’: 7.4% y 441.000

‘Batalla de restaurantes’: 5.1% y 428.000

Como no podía ser de otra manera, al tratarse de algo habitual, el minuto de oro del pasado martes 16 de diciembre se lo ha vuelto a llevar Pasapalabra, programa presentado por Roberto Leal en el que concursan Rosa Rodríguez y Manu Pascual. En concreto, se registró a las 21:03 hrs, logrando nada más y nada menos que un 27.5% de cuota de pantalla y 3.240.670 espectadores. ¡Algo espectacular!