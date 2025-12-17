Abraham Mateo se pronuncia sobre el bullying que sufrió cuando saltó a la fama: «Era horrible»

Este martes 16 de diciembre, tras la visita de Malú, Pablo Motos recibió a Abraham Mateo. El artista se estrenó en El Hormiguero para celebrar algo verdaderamente especial, como son 20 años de su trayectoria profesional. Debemos recordar que el gaditano se subió por primera vez a un escenario cuando tenía 7 años, aunque el gran punto de inflexión de su carrera llegó cuando tenía 14 años, con el lanzamiento de Señorita. Desde ese momento, ha sacado a la luz un total de siete discos, ha producido una gran cantidad de éxitos y ha conseguido hacerse con un gran número de reconocimientos. ¡Toda una estrella! Uno de sus temas que más ha dado de qué hablar en los últimos meses ha sido, inevitablemente, Quiero decirte con Ana Mena. A pesar de que vio la luz hace años, ha sido ahora cuando se ha colado en el número 1 global de Shazam.

«Es curioso, porque es una canción que salió hacer tres años y ahora de repente ha sido un boom. También en parte gracias a que protagonizó una escena muy importante de la película Culpa nuestra», explicó Abraham Mateo, respecto al filme estrenado en la plataforma Prime Video. Tal ha sido el éxito que tanto él como la malagueña se animaron a grabar una versión en italiano de este tema. En cuanto a su 20 aniversario en la industria musical, el gaditano ha recordado que el próximo 11 de enero celebrará un concierto en el Movistar Arena de Madrid: «Es muy emocionante, porque hago un paso por toda mi trayectoria como artista», explicó. «Empecé a los 7, y ya a los 11 saqué mi primer disco. Entonces, creo que va a ser una de las noches más bonitas de mi vida, porque para mí es como cerrar un ciclo. Son canciones que no voy a cantar nunca más», añadió.

Acto seguido, fue mucho más allá durante su paso por El Hormiguero: «Quiero hacer también un homenaje a ese niño que empezó e interpretar las canciones que me han acompañado en mi carrera». A pesar de lo maravilloso que fue comenzar en la música desde tan temprana edad, lo cierto es que no fue del todo sencillo para él. Entre otras cuestiones, porque fue víctima de bullying en el colegio.

«Me hacían la vida imposible. Había compañeros que siguieron siendo mis amigos, pero la cosa se fue un poco de las manos y me pusieron seguridad dentro del centro vigilando que no ocurriera nada», confesó a Pablo Motos. Por si fuera poco, el artista recordó lo que ocurría cuando acudía a la cafetería del instituto para comprarse un bocadillo, como cualquier otro niño de su edad.

«Cada día, pasar cada día por ese pasillo para mí era horrible. Se metían conmigo, me tiraban palomitas en la cara, me ponían la zancadilla… Me encerraban en el baño y no me dejaban salir hasta que no cantara. Y así mil cosas», explicó. La cosa se fue complicando de tal manera que tomó la decisión de estudiar a distancia: «Gracias a Dios pude sacar los estudios adelante y sacarme el bachillerato».

El presentador de El Hormiguero hizo hincapié en lo importante que es hacer públicas estas situaciones tan duras: «Me gusta contarlo, porque a lo mejor hay algunos padres en una situación así con su hijo (…) Yo era pelirrojo y con pecas, llegaba el recreo y era todo el mundo a por ti». El gaditano reconoció que no se atrevió a contarlo y que fue un amigo el que lo hizo por él: «Para mí fue un respiro enorme poder abrirme con mi familia», aseguró, y añadió: «Recomendaría a todos los niños que pasan por una experiencia así, que lo cuenten. Al final es lo mejor que pueden hacer».