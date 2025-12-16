Malú sorprende con una dura confesión sobre su salud mental: «Luchas constantemente contigo misma»

El pasado lunes 15 de diciembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de la primera entrega de la semana de El Hormiguero, programa que presenta Pablo Motos. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Malú visitó este plató para presentar El Intento, su nuevo single, así como los siente conciertos que llevará a cabo en la Plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Lejos de que todo quede ahí, la artista aprovechó su charla con Pablo Motos para sincerarse como nunca sobre diversos aspectos de su vida. Entre ellos, tanto pensamientos como experiencias personales. De hecho, la invitada de El Hormiguero reconoció que había estado tres años en terapia para hacer frente a los problemas de salud mental que tenía derivados de la presión que sentía por cómo se estaba desarrollando su carrera: «En mi caso, cuando mejor iba yendo, menos creía yo que me merecía que eso pasara», comenzó explicando.

«No sé si llega a ser el síndrome del impostor, pero es la sensación de que no me salen tan bien las cosas y piensas si algún día la gente se dará cuenta de que yo esto no lo hago tan bien. Es una sensación constante de que estás fingiendo», explicó Malú, bajo la atenta mirada del presentador de El Hormiguero. Lejos de que todo quede ahí, la coach de La Voz no dudó en dar a conocer algunas de las sensaciones que tenía en esos instantes tan complicados de su vida: «Es una presión que tienes encima… Luchas constantemente contigo misma para tratar de superarte en algo que ni siquiera sabes lo que es», aseguró. Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Es horrible porque piensas que si un día descubren la verdad… Eso es horroroso, pelear con eso». A pesar de todo, gracias a la terapia, todo ha cambiado.

«Es verdad que ahora me han cambiado muchísimas cosas y me siento en un lugar tan en paz porque, por primera vez en mi vida, creo en mí como artista, como vocalista, como autora, como intérprete… Creo en mí», confesó. Y añadió: «Siento que lo que estoy haciendo está bien. Con eso me quito mucha presión y mucha vergüenza de la mochila».

Pero no todo quedó ahí, puesto que no ha sido, ni mucho menos, un proceso sencillo: «Son cosas que tratas de esconder en muchas capas que van delante de ti y que jamás te dejas ver», comentó en El Hormiguero. «Dejas ver a alguien que no se sabe muy bien qué es. Y llenas un estadio y piensas que no eres tú».

Por fortuna, ese complejo sentimiento ha quedado atrás, lo que nos brinda la posibilidad de ser testigos de una de las mejores etapas de Malú, tanto a nivel personal como profesional. No solamente brilla con luz propia como artista, tras el lanzamiento de El Intento y la confirmación de siete conciertos en Las Ventas, sino también como coach en La Voz. ¡Nos encanta verla tan sumamente feliz!