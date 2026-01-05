Es una guarrada y todos lo hacemos: el error al fregar que pone los pelos de punta a los expertos

El error que cometemos al fregar que pone los pelos de punta a los expertos, es algo que hacemos todos. Necesitamos empezar a cambiar de ciclo con algunos elementos que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos permitirán obtener aquello que deseamos y más. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que le dedicamos más tiempo que menos a la limpieza.

Todos lo hacemos es una guarrada

El error de fregar los platos que pone los pelos de punta a los expertos

Secar los vasos colocándolos boca abajo no ayuda a que se seque antes, sino todo lo contrario. Supone un problema que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna pondremos en práctica es el que descubriremos en estos días en los que cada elemento cuenta.

Los expertos de Bottleindustry nos explican en su web la mejor forma de secar un vaso para que quede perfecto y no es boca abajo:

Secado eficiente:El diseño de una rejilla de secado de platos permite el máximo flujo de aire, lo que ayuda a acelerar el proceso de secado. Esto reduce el tiempo de secado en comparación con el secado al aire solo.

Almacenamiento organizado:Una rejilla de secado de platos mantiene organizados sus vasos y evita que sean derribados o dañados mientras se secan. Esto hace que sea más fácil encontrar y acceder a sus vasos cuando los necesite.

Higiénico:Al mantener los vasos elevados de la encimera, una rejilla de secado de platos reduce el riesgo de contaminación de las bacterias y otros contaminantes.

Como también, nos advierten desde este blog de los principales defectos que deberemos empezar a tener en consideración:

Requiere espacio:Los bastidores de secado de platos pueden ocupar una cantidad significativa de espacio de encimera, lo que puede no ser ideal si tiene una cocina pequeña o espacio de almacenamiento limitado.

Capacidad limitada:Dependiendo del tamaño de la rejilla de secado del plato, es posible que no pueda acomodar a todos sus vasos a la vez. Esto puede requerir que los seque en lotes.

La mejor manera de secar el vaso es mucho más sencillo de lo que parece y seguro que nos darán más de una sorpresa inesperada:

Lave el vaso:Comience lavando el vaso bien con agua tibia y jabonosa. Use una esponja o cepillo suave para eliminar cualquier suciedad, manchas o residuos. Enjuague bien el vaso para asegurarse de que se elimine todo el jabón.

Toalla seca el vaso:Use una toalla limpia y seca para absorber la mayor cantidad de agua posible del vaso. Preste especial atención al interior del vaso, la tapa y las áreas difíciles de alcanzar.

Air seca el vaso:Coloque el vaso secado por toallas boca abajo en una rejilla o toalla de secado. Asegúrese de que el vaso esté completamente seco antes de almacenarlo. Si es posible, coloque el vaso en un área bien ventilada para acelerar el proceso de secado.

Opcional: use un secador de pelo para áreas difíciles de alcanzar:Si hay áreas del vaso que todavía están húmedas después del secado de la toalla y el secado del aire, puede usar un secador de pelo en un entorno bajo para secarlos. Sostenga el secador de pelo al menos a 6 pulgadas del vaso y muévalo para evitar el sobrecalentamiento.