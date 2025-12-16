Concierto de Abraham Mateo en Madrid: fecha, recinto y cómo comprar las entradas

Dicen que quien la sigue, la consigue. Un lema que Abraham Mateo conoce muy bien. Y es que, como es bien sabido por todos, lleva luchando prácticamente toda una vida por hacerse un hueco en la industria musical. Una lucha y perseverancia que ha dado sus frutos. Pues, indiscutiblemente, se ha convertido en uno de los artistas españoles más reconocidos del momento y de los más sonados. Un éxito más que merecido, pues lleva trabajando arduamente en el medio desde que era tan solo un niño. Una carrera profesional que comenzó a dar sus primeros pasos cuando él tenía siete años y que este 2025 ha cumplido dos décadas.

Llevar 20 años en la industria musical no es fácil, pues hay que conseguir mantenerse. Un objetivo que Abraham Mateo ha cumplido con creces. Pues, con canciones como Loco enamorado, Quiero Decirte, Maníaca o su mítico Señorita ha logrado hacer vibrar a todos, tanto a nivel nacional como internacional. Por ello, y muy feliz por lo conseguido, el joven, de 27 años, ha comunicado que, muy pronto, realizará un concierto especial en Madrid. Un reencuentro con su público con el que pretende rememorar sus años de carrera y cantar algunos de sus hits musicales. Pero, ¿cuándo es este concierto inédito? ¿Cómo se pueden comprar las entradas? ¡Te lo contamos!

Abraham Mateo regresa a Madrid con un concierto muy especial

Tal y como se ha informado de manera oficial, el próximo 11 de enero, Abraham Mateo realizará un espectáculo especial en honor a sus 20 años de carrera. Un encuentro musical que tendrá lugar en el Movistar Arena y para el que ya se está preparando todo. De hecho, y teniendo en cuenta que es un domingo, el show comenzará a partir de las 19:00h. Todo ello teniendo en cuenta que las puertas del recinto se abrirán a las 17:30h.

¿Cómo comprar las entradas para ver a Abraham Mateo en Madrid?

Las entradas para poder ver al andaluz en directo se pueden conseguir a través de la página web oficial de Inverfest.com De esta manera, tan solo hay que redirigirse a la plataforma y adquirir el tipo de entrada que más guste o se ajuste a las posibilidades de cada uno. Eso sí, recordamos que, cuanto más cara es la entrada, más y mejor visibilidad del artista habrá.

«Hace 20 años un niño de San Fernando subía a un escenario por primera vez. Hoy, convertido en uno de los artistas más versátiles de la música en español, Abraham Mateo vuelve para encontrarse con todos los que crecieron con él», citan desde la web oficial del evento. «El 11 de enero, bajo el ciclo Inverfest, el Movistar Arena de Madrid será testigo de un espectáculo irrepetible: un viaje por sus canciones, por nuestra memoria, por todo lo que hemos vivido juntos. Canciones que marcaron tu infancia y adolescencia, y que volverán a sonar en una sola noche», agregan.