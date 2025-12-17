Javier Gutiérrez descoloca a Broncano con una confesión sexual: «Me están entrando ganas»

El pasado martes 16 de diciembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española tuvieron la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Ana Torroja, el Teatro Príncipe Gran Vía abrió sus puertas para recibir al actor Javier Gutiérrez y al director Daniel Sánchez Arévalo. Los dos han acudido al programa para presentar Rondallas, película que se estrena el próximo 1 de enero de 2026. «Es un buen pretexto para huir de la familia, de los cuñados… o para ir toda la familia», comentó el actor, haciendo hincapié en que, al ser Año Nuevo, era un pretexto perfecto para ir a los cines En cuanto a Daniel Sánchez Arévalo, no dudó en sincerarse respecto al argumento de este proyecto: «Es un pueblo, sacudido por la tragedia del naufragio de un barco pesquero, mueren siete de nueve tripulantes, entre ellos el patrón de barco y director de la rondalla».

Acto seguido, el director de Rondallas fue mucho más allá: «Dos años después deciden montar otra vez la rondalla porque es lo que traía ilusión y sensación de comunidad, el cómo juntos, a través de la música y de compartir un bien común, podemos superar los traumas del pasado». En un momento dado de la entrevista en La Revuelta, David Broncano no dudó un solo segundo en preguntar a sus invitados si se consideraban gente «fogosa». El actor intentó que el jiennense fuese más concreto: «¿Fogosa o bailonga?», a lo que el presentador respondió: «Ambas cosas». Fue entonces cuando Javier Gutiérrez dio el paso de reconocer que se consideraba una persona profundamente «pasional y temperamental». Una confesión que Broncano quiso aprovechar para descubrir muchos más detalles, como si hubiese llegado a formular la segunda de las preguntas clásicas: «¿Te gusta practicar el amor?».

El intérprete respondió con otra pregunta: «¿Como deporte de riesgo?». En ese preciso instante, el presentador del programa que se emite de lunes a jueves de La 1 de Televisión Española trató de explicar a qué se refería exactamente: «No, como que eres una persona que le da importancia. Siempre se habla del sexo, pero no todo el mundo le pone el mismo empeño».

Fue entonces cuando el actor trató de responder de la forma más concreta posible: «No es lo mismo hacer el amor con pasión que hacer el sexo por…», comenzó diciendo, pero se vio interrumpido por el presentador de La Revuelta: «¿Diversión?». Javier Gutiérrez fue contundente: «No, porque también te puedes divertir dando amor».

Lejos de que todo quede ahí, el invitado fue mucho más allá: «A mí me gusta ponerle amor, diversión, pasión…», reconoció, dejando completamente descolocado a Broncano. Tanto es así que se animó a decir lo siguiente: «No me mires a los ojos tan fijamente. Me lo estás diciendo y me están entrando ganas», bromeó. Fue entonces cuando Javier Gutiérrez trató de zanjar esta conversación tirando de sarcasmo: «¿Tienes un caramelo por ahí?», lo que provocó las risas entre el público presente en el Teatro Príncipe Gran Vía.