Ana Torroja se pronuncia en ‘La Revuelta’ sobre el posible regreso de Mecano: «No es imposible, pero…»

El pasado lunes 15 de diciembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la primera entrega de la semana de La Revuelta. De esta manera, fueron testigos de cómo David Broncano y todo su equipo recibieron en plató a una de las artistas más reconocidas de nuestro país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Ana Torroja. La cantante acudió al Teatro Príncipe Gran Vía para presentar La Maleta, su nuevo single que está incluido en el que será su próximo álbum, que saldrá a la venta próximamente. Como no podía ser de otra manera, David Broncano no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le había presentado para hablar con su invitada sobre Mecano, grupo al que perteneció durante muchos años. Entre otras tantas cuestiones, el jiennense quiso saber si habría alguna posibilidad de que la banda que arrasó en los 80 volviese a unirse.

Ana Torroja no tardó en tirar de sinceridad para tratar de despejar todas las dudas que puedan llegar a existir al respecto: «No es imposible, pero es bastante improbable», reconoció. Fue entonces cuando el presentador de La Revuelta se animó a tratar de imitar la que sería la reacción de los seguidores de Mecano ante las palabras de la artista: «Vamos, ¡no es imposible! ¡Vamos, vamos!», exclamó. Un comentario que hizo muchísima gracia a Ana Torroja, tanto es así que no dudó en comentar que los fans de Mecano «insisten mucho» en que haya ese reencuentro. A pesar de todo, tal y como ella misma ha aclarado durante su paso por La Revuelta, parece que este hecho está prácticamente descartado. Y así se lo hizo saber a David Broncano: «¿Hay esperanza? Pues… no», aseguró, con la firme intención de zanjar este asunto y, de esta forma, evitar que haya ningún tipo de especulación sobre un posible regreso de Mecano.

A pesar de todo, Ana Torroja reconoció que, a pesar del tiempo y de la disolución de la banda, sigue en contacto con los hermanos José María y Nacho Cano: «Sabemos los unos de los otros y nos escribimos de vez en cuando, pero no hay trato habitual». Pero no es lo único de lo que hablaron en la entrevista.

Y es que David Broncano quiso aprovechar la oportunidad para hacer una broma a su invitada por su título nobiliario. Recordemos que es la tercera marquesa de Torroja, una condecoración que heredó de su padre y de su abuelo. Este último recibió ese título durante el franquismo, por los trabajos realizados como investigador. Ana reconoció que estuvo a punto de renunciar al título, pero su padre le pidió que no diera ese paso.

Ana Torroja responde a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’

En un momento dado de la charla, el presentador del programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española formuló las dos preguntas míticas. Respecto al dinero, aunque intentó esquivarla, la cantante respondió lo siguiente: «Casi a mis 66 estoy independiente. Este disco lo he financiado yo. Lo que hubiera, que no me acuerdo, menos eso. Hay para vivir bien».

El jiennense recordó a su invitada que, en el pasado, había ganado mucho dinero, por lo que le pidió que fuese más clara. «Aquello a saber dónde está, lo invertí», confesó. En cuanto a la pregunta sexual, Ana Torroja fue muy directa: «0 patatero. Tengo que controlar todo, no hay tiempo», comenzó explicando, y añadió: «Es liberador, me tengo que obligar. Es complicado, voy a tener que sacarlo».