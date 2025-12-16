Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, lunes 15 de diciembre

La noche del pasado lunes 15 de diciembre, los espectadores pudieron ser testigos de cómo El Hormiguero logró arrasar en audiencias en su particular batalla contra La Revuelta y La isla de las tentaciones en el primer día de la semana. Debemos tener en cuenta que esta es la última en la que podremos disfrutar del programa de Pablo Motos hasta después de las fiestas navideñas. En esta ocasión, una vez más, El Hormiguero lidera el access prime time con la visita de Malú, obteniendo un 14.7% de cuota de pantalla y 1.865.000 espectadores. Estamos ante un dato bastante superior al del resto de sus competidores, aunque algo habitual en lo que ha sucedido en los primeros meses de esta nueva temporada televisiva.

En cuanto a La isla de las tentaciones 9 y La Revuelta (con visita de Ana Torroja), una semana más, han vuelto a protagonizar un intenso duelo. A pesar de todo, Sandra Barneda y sus parejas han logrado obtener un mejor dato general, con un 12% y 1.517.000, seguido del programa presentado por David Broncano, que se ha tenido que conformar con un 11.6% y 1.497.000. Aun así, es justo mencionar que, en la franja de estricta coincidencia, La Revuelta ha ganado a La isla de las tentaciones 9 por tan sólo dos décimas (11.6% frente a 11.4%). En cuanto a Cifras y letras, ha cosechado un excepcional dato de audiencia (6.7% y 899.000), superando no solamente a El Intermedio, sino también a First Dates.

‘El Hormiguero’: 14.7% y 1.865.000

‘La Revuelta’: 11.6% y 1.497.000

‘La isla de las tentaciones: Express’: 12% y 1.517.000

‘Cifras y letras’: 6.7% y 899.000

‘El Intermedio’: 6.6% y 851.000

‘First Dates’: 6% y 762.000

Audiencias del lunes 15 de diciembre en prime time

Es importante tener en cuenta que los datos obtenidos no varían en exceso respecto a los recogidos en las últimas semanas. De hecho, la nueva entrega de la novena edición de La isla de las tentaciones han conseguido liderar la noche del lunes, con un 16% y 1.253.000, mientras que ENA, la serie de La 1 de Televisión, ha logrado mantenerse en el 12.3% y 1.194.000. En cuanto al resto de propuestas, destaca la serie turca Renacer ha obtenido un 11.7% y 838.000.

‘ENA’: 12.3% y 1.194.000

‘La isla de las tentaciones’: 16% y 1.253.000

‘Renacer’: 11.7% y 838.000

‘El Blockbuster’: ‘El soldado de Dios’: 4.5% y 297.000

‘El Taquillazo’: ‘Beekeeer: El Protector’: 7% y 540.000

Por si fuera poco, no podemos dejar de mencionar que el minuto de oro del día, una vez más, se lo ha llevado Pasapalabra, programa que presenta Roberto Leal en Antena 3. Concretamente, se registró a las 21:02 horas (una hora menos en las Islas Canarias). Manu Pascual y Rosa Rodríguez, con su lucha por el Bote, lograron una cuota de pantalla del 27.1%, reuniendo a 3.160.2000 espectadores.