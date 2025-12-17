Carrera de Papá Noel en Madrid 2025: entradas, horario y cuándo es, recorrido, premios y resultados

La tradicional Carrera de Papá Noel de Madrid vuelve a llenar de espíritu navideño las calles de la capital en su decimocuarta edición, prevista para este domingo 21 de diciembre de 2025. Esta carrera festiva y solidaria se ha convertido en una de las citas deportivas y familiares más esperadas del calendario navideño madrileño.

Cuándo es la carrera de Papá Noel: fechas y horario

La Carrera de Papá Noel se celebra tradicionalmente durante el mes de diciembre, coincidiendo con las fechas previas a la Navidad, y suele tener lugar en un fin de semana para facilitar la participación de familias y corredores populares. En Madrid, el evento acostumbra a celebrarse en domingo por la mañana, con un horario pensado para todos los públicos. La salida está fijada en torno a las 10:00 horas.

Desde primera hora del día se habilitan zonas de recogida de dorsales, animación y actividades previas para los participantes. La jornada se completa con la llegada a meta y diversas propuestas festivas que prolongan el ambiente navideño más allá del final de la prueba.

Precio de las entradas y quién puede participar

El precio de la inscripción varía en función de la edad del participante y del momento en el que se formalice la inscripción, siendo más económica en los primeros tramos (15,95 euros) y aumentando conforme se acerca la fecha del evento. La entrada suele incluir el dorsal, una camiseta o traje de Papá Noel y otros obsequios conmemorativos.

La carrera está abierta a todo tipo de participantes, desde corredores habituales hasta personas que simplemente desean disfrutar de una experiencia lúdica y solidaria. También existe una modalidad infantil, pensada para que los más pequeños puedan participar acompañados, así como opciones para caminar en lugar de correr, reforzando el carácter inclusivo y familiar del evento.

Recorrido de la carrera

La Carrera de Papá Noel de Madrid se disputa sobre un circuito urbano de aproximadamente 5 kilómetros, totalmente asfaltado y sin grandes desniveles, pensado para que puedan completarlo tanto corredores habituales como participantes que prefieren hacerlo a ritmo tranquilo o caminando.

La salida y la meta se sitúan en el Paseo de Recoletos, uno de los ejes principales del centro de la capital. Desde allí, los participantes avanzan en dirección norte para incorporarse al Paseo de la Castellana, recorriendo este emblemático tramo madrileño rodeados de miles de corredores vestidos de rojo.

El trazado continúa por la plaza de Colón, uno de los puntos más reconocibles del recorrido, donde se realiza un giro para regresar de nuevo por la Castellana en sentido contrario. A lo largo del trayecto, los corredores pasan por enclaves céntricos y amplias avenidas que facilitan la animación del público y el desarrollo fluido de la prueba.

Premios y resultados

Aunque la Carrera de Papá Noel tiene un marcado carácter popular y no competitivo, la organización suele contemplar una entrega simbólica de premios para los primeros clasificados en categoría masculina y femenina, así como reconocimientos especiales al mejor disfraz o a los grupos más numerosos. Más allá de los premios, todos los participantes reciben una medalla o recuerdo conmemorativo al cruzar la meta.