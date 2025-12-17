La startup sevillana Revestimientos Técnicos Sostenibles (RTS) ha fabricado los recubrimientos innovadores de corcho que protegerán las 21 piezas de transición del parque eólico marino Windanker de Iberdrola.

La instalación marina, actualmente en construcción en aguas alemanas del mar Báltico, está participada por Iberdrola a través de su programa internacional de innovación abierta PERSEO, ha desarrollado un compuesto a base de corcho natural diseñado específicamente para resistir las duras condiciones del entorno marino del Báltico alemán.

Estas estructuras, producidas en Avilés por la empresa española Windar, ya han sido recubiertas con esta solución anticorrosión que garantizará su durabilidad frente a las exigentes condiciones marinas. Las piezas de transición unen las cimentaciones con las torres de los aerogeneradores de Windanker, un proyecto estratégico para la transición energética alemana que contará con una capacidad total de 315 MW.

Tecnología innovadora desde Utrera

RTS, con sede en Utrera (Sevilla), ha evolucionado de la mano de Iberdrola, desde los productos para la rehabilitación energética de edificios hasta ofrecer hoy soluciones especializadas para proteger estructuras eólicas en entornos marinos.

La empresa andaluza aplica su tecnología tanto a aerogeneradores como a subestaciones offshore, consolidándose como referente en protección marina sostenible. La tecnología desarrollada en Sevilla ha demostrado su eficacia en pruebas piloto previas, superando los exigentes estándares de durabilidad requeridos para infraestructuras en el mar Báltico alemán.

El parque eólico marino Windanker tendrá una capacidad de 315 MW y está previsto que entre en operación a finales de 2026. Se convertirá así en el tercer parque de Iberdrola en el Báltico alemán, tras Wikinger y Baltic Eagle, ambos ya operativos. Desde diciembre de 2024, la compañía japonesa Kansai participa en el proyecto con un 49% de la inversión, mientras que Iberdrola mantiene la mayoría con un 51%.

Apuesta por la innovación española

La elección de RTS para este proyecto refuerza la apuesta de Iberdrola por la innovación española en el sector de las energías renovables marinas. El recubrimiento de corcho natural representa una alternativa sostenible a los tratamientos anticorrosión convencionales basados en productos químicos, alineándose con los objetivos de transición energética de la compañía.

Este material, además de ser renovable y de origen local, ofrece propiedades excepcionales de aislamiento y resistencia a la humedad, factores clave para garantizar la vida útil de las infraestructuras offshore en condiciones extremas como las del Báltico.

Presencia en tres países

Además de su presencia en el Báltico alemán, Iberdrola cuenta con parques eólicos marinos operativos en el Reino Unido (West of Duddon Sands y East Anglia One) y Francia (Saint-Brieuc).

La compañía está desarrollando actualmente East Anglia Two y Three en el Reino Unido, y Vineyard Wind One en Estados Unidos. La inversión total de Iberdrola en eólica marina alcanza los 25.000 millones de euros, consolidando su liderazgo en este sector estratégico para la descarbonización.

PERSEO impulsa la innovación

La inversión en RTS forma parte de la estrategia de Iberdrola a través de PERSEO, su programa internacional de innovación abierta que busca promover soluciones emprendedoras relacionadas con la transición energética.

El programa ha invertido ya en más de 30 compañías y ha creado un ecosistema con más de 300 startups y compañías emergentes que impulsan la electrificación de la economía.

PERSEO lleva a cabo inversiones de capital riesgo, alianzas estratégicas, convocatorias de innovación y pruebas piloto que validan y aceleran la integración de nuevas tecnologías. Con unas inversiones de más de 400 millones de euros en 2024, Iberdrola es la energética privada que más invierte en I+D+i en el mundo, según la Comisión Europea. El grupo prevé invertir 1.600 millones entre 2025 y 2028, reforzando su compromiso con la innovación tecnológica.