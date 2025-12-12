Parece un mercadillo nórdico pero está en el centro de Madrid en Navidad: casa de Papá Noel y pista de hielo

Las semanas previas a la Navidad ya han transformado Madrid y, entre todos los planes que empiezan a llenarse de visitantes, hay uno que destaca por encima del resto. Todas aquellas personas que pasan por Plaza de España estos días suelen sorprenderse con todo lo que se ha montado desde hace días y que bien podría estar perfectamente en una ciudad del norte de Europa. Se trata de la nueva edición de la Navideña, con sus luces cálidas, casetas de madera, olor a chocolate caliente y una pista de hielo que invita a patinar en mitad del centro. Esa mezcla es lo que ha convertido a este mercado de Navidad en Madrid en una de las experiencias más visitadas de la capital estos días.

Lo que comenzó como un mercadillo temporal se ha convertido en un auténtico espacio temático que combina gastronomía, espectáculos, decoración y actividades pensadas para todas las edades. En esta quinta edición, que estará abierta hasta el 11 de enero, el recinto vuelve a expandirse con novedades que refuerzan esa sensación de estar entrando en un pequeño pueblo navideño. Da igual si se va con niños, en pareja o con amigos. Lo habitual es salir con la sensación de haber hecho un viaje sin moverse de Madrid. Además, este año La Navideña no sólo cuida la puesta en escena. También incorpora nuevas propuestas que buscan reforzar el plan como un imprescindible de la temporada. La pista de hielo, los espectáculos nocturnos, la casa de Papá Noel o la experiencia inmersiva del gran árbol central componen un itinerario que funciona por sí solo. Y todo ello sin perder ese guiño europeo que ha hecho tan reconocible este mercadillo de invierno.

Parece un mercadillo nórdico pero está en el centro de Madrid en Navidad

La primera imagen que recibe al visitante es la pista de hielo de 600 metros cuadrados. Es uno de los grandes reclamos del recinto y un punto de encuentro para madrileños y turistas desde el mismo día de apertura. Los precios parten de 9,50 euros, y este año incorpora un atractivo extra: las actuaciones de Sara Hurtado, campeona nacional de patinaje artístico, que realizará coreografías especiales los días 5, 6, 20 y 27 de diciembre, además del 2 y 10 de enero, entre las 22:00 y las 22:20 horas. Son pases breves, pero suficientes para llenar el espacio de espectadores.

Justo al lado se despliega la zona gastronómica. Aquí se mezcla el toque local con propuestas más centroeuropeas. La caseta de Glühwein, ese vino caliente tan típico de los mercados navideños del norte, se ha convertido en uno de los puestos más fotografiados de este año. Para quienes prefieren dulces tradicionales, el chocolate con churros de San Ginés vuelve a tener cola a cualquier hora del día. Y para un plan más relajado, el restaurante El Alpino recrea una cabaña suiza en la que se sirven platos de cocina tradicional pensados para comidas familiares y celebraciones navideñas.

Espectáculos, música y una experiencia inmersiva dentro del gran árbol

El otro gran eje del recorrido es Spheria, un espacio que convierte el interior del enorme árbol central en una experiencia de luz y sonido. Está abierto todos los días desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche y ha sido una de las grandes novedades que más conversación está generando este año. La visita comienza atravesando una puerta de madera que conduce a un pasillo de espejos donde las ilusiones ópticas multiplican la sensación de estar entrando en un universo paralelo.

La música también tiene un papel protagonista. El Coro Filarmonía de Madrid ofrecerá varios conciertos al aire libre los días 27 de noviembre, 7 y 23 de diciembre, además del 3 de enero, siempre entre las 22: 00 y las 22:30 horas. Son actuaciones cortas que funcionan como pequeños respiros en medio del bullicio del mercadillo. A esto se suma la Christmas Parade, que recorrerá el recinto de jueves a domingo a las 20:00 horas con un desfile de luces, sonido y personajes fantásticos a cargo de la compañía Ale Hop.

Casa de Papá Noel, actividades infantiles y horarios

Para las familias, uno de los espacios más esperados vuelve a ser la Casa de Papá Noel, disponible hasta el 24 de diciembre. Los más pequeños pueden entregar su carta, hacerse fotos y participar en actividades gratuitas en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Y a partir del 26 de diciembre, ese mismo espacio se transformará en el Rincón de la Cartera Real, donde los niños podrán dejar sus deseos para los Reyes Magos hasta el 5 de enero.

Llegar hasta La Navideña es sencillo gracias a la ubicación de Plaza de España y a las conexiones de metro, autobús y BiciMAD. El recinto abre de lunes a viernes desde mediodía hasta las 22:00 horas de la noche y los fines de semana y festivos adelanta su apertura a las diez de la mañana. Te dejamos con todas las combinaciones de transporte que tienes para llegar: